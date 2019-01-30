En fazla Suriyeli İstanbul’da yaşıyor

Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 2018 Aralık verileri incelendiğinde 3 milyon 622 bin 366 olarak görülürken, en fazla Suriyeli’nin yaşadığı yer ise 557 bin 736 ile İstanbul oldu.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısına yönelik verileri inceledi. Ajans Press’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 622 bin 366 olarak görüldü. En fazla Suriyelinin yaşadığı yer ise İstanbul olarak kaydedilirken, burada yaşayan Suriyeli sayısının da resmi verilere göre 557 bin 736 olarak belirlendi. İstanbul’dan sonra en çok Suriyelinin bulunduğu ikinci şehir ise 453 bin 83 ile Şanlıurfa olurken, Hatay 444 bin 576 ile üçüncü, 422 bin 850 ile de Gaziantep dördüncü sıradan takip etti. Buna karşın Türkiye’de en az Suriyelinin yaşadığı şehir ise 32 kişi ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, son bir yıl içerisinde Suriyeli göçmen ve mültecilerle ilgili 80 bin 638 haber yansıması tespit edildi. 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından birçok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, bu konuda dünyada da liderliği üstleniyor. Zaman zaman tartışmalara neden olan Suriyeli göçmenler, medyanın da yıllardır en çok konuştuğu haberler arasında üst sıralarda yer alıyor.

