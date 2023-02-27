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En genç gösteren saç rengi belirlendi! Anında dinamik bir görünüm sağlıyor

27.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşımız ilerledikçe klasik saçımızın modeli ve rengi daha yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Uzmanların belirlediği saç kesimlerine ve saç renklerine öncelik vermek daha genç bir görünüm sağlayabiliyor. Bir uzman genç gözükmek isteyenlerin uygulaması gereken saç rengini açıkladı.

En genç gösteren saç rengi belirlendi! Anında dinamik bir görünüm sağlıyor

Saçtaki beyazlarınız artmasından veya mevcut saç renginizin cildinizi daha soluk, yorgun göstermesinden şikayetçiyseniz kendinizde basit ama etkili bir değişim yaratabilirsiniz. Doğru saç rengi ve kesimi ile anında çok daha dinamik bir görünüme kavuşmak mümkün. Bir saç uzmanı, esmerlerin ve kızılların anında daha genç görünebilmesi için Express.co.uk'ye özel olarak "yaşlanmaya karşı en iyi saç rengi ipuçlarını" söyledi.

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Nicole, "Yaşlanmak kaçınılmaz olsa da, genç görünmemize yardımcı olmak için yapabileceğimiz şeyler var. "Yanlış giysiler giymek veya cildinize bakmamak sizi nasıl yaşlandırabilirse, yanlış saç rengi de yaşlandırıyor."

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Doğal kızıllar şanslısınız, çünkü Nicole'e göre bu modaya uygun saç rengi anında yaşlanmayı geciktiriyor. Nicole, kırmızı renginiz ister doğal ister bir salonda uygulanmış olsun, bu rengin "canlı cilt için zengin bir ton" yarattığını söyledi. "Kırmızı sadece 2023 için popüler bir saç trendi değil, aynı zamanda esmerler ve kızıllar için yaşlanmayı geciktirmek için de harika."

ZENGİN KIRMIZI VURGULARI TERCİH EDEBİLİRSİNİZ

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Nihai kızıl saçlı görünüm için Nicole, farklı tonlarla biraz doku ve boyut eklemenizi önerdi. Kızıl saç şüphesiz seksi, çarpıcı ve baş döndürücüdür, ancak doğru yapıldığında "ışığı yansıtarak yorgun cildi parlak gösterme" etkisi de vardır. Bu etki için, "sıcak saç renklerini geliştirmek için kumral veya bakır rengindeki zengin kırmızı vurguları" seçin.

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