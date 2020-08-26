En güçlü ısırık, 13 milyon yıllık kaval kemiğinde bulundu

Bu talihsiz tembel hayvanın arka bacak kemiğini analiz eden bilim insanları, dehşet verici saldırı sahnesini bugün yeniden canlandırabiliyor.

Yeni çalışmanın yazarı Rodolfo Salas-Gismondi, söz konusu timsahın ısırma gücünün 7 tona ulaştığını söyledi. Bu rakam, hayvanlar aleminde şimdiye dek ölçülen en güçlü ısırığın 4 katına denk geliyor.

Kaymandan sonraki en güçlü (1,6 tonluk) ısırıksa modern tuzlu su timsahı Crocodylus porosus’a ait.

Peru’daki BioGeoCiencias Laboratuvarı'nda çalışan paleontolog Salas-Gismondi, “Isırık o kadar güçlüydü ki dişlerin birçoğu kaval kemiğini delmiş ve kortikal kemiğin geniş kısımlarını çökertmişti” ifadelerini kullandı.

CNN’e konuşan paleontolog, keşfin önemini de şöyle açıkladı: Peru Amazonlarında keşfedilen bu kemik, timsah diş izlerini taşıyan ilk memeli kemiği ve bu nedenle eski ekosistemlerin dinamiğini anlamak için çok önemli. Bu Amazon bölgelerinde binlerce fosil kemik bulduk ve tembel hayvanın kaval kemiği, keşfettiğimiz diş izli tek kemik.

Tembel hayvanının zarar görmüş kemik fosili, çalışmanın yazarlarından, paleontolog François Pujos tarafından 2004’te bulundu.