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En güçlü ordular belli oldu! Listede Türkiye de var

12.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Global Firepower tarafından hazırlanan listede dünyanın en güçlü ordularına yer verildi. 2021 tarihli listede Türkiye de yer aldı.

En güçlü ordular belli oldu! Listede Türkiye de var

2006 yılından bu yana dünyanın en güçlü ordularını analitik verilere göre inceleyen Global Firepower 2021 listesini açıkladı.

Listede dünyanın en güçlü ordularına yer verildi. Dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye de yer aldı.

10- Pakistan

2.1.7 milyon askeri personeli olan Pakistan 2 bin 680 tanka sahip. 10 bine yakın zırhlı araca ev sahipliği yapan Pakistan ordusunda 1500'e yakın da uçak bulunuyor.

9- Brezilya

2 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor. 676 uçağa ev sahipliği yapan Brezilya ordusunun deniz gücü ise 112 parçalı donanmadan oluşuyor.

8- İngiltere

275 bin askeri personele ev sahipliği yapan İngiltere ordusunun envanterinde 738 uçak, 109 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 88 deniz aracı bulunuyor.

7- Fransa

450 bin askerden oluşan Fransa ordusu, binin üzerinde uçağa ev sahipliği yapıyor. Fransa ordusunda 406 tank, 6 bin 420 zırhlı araç bulunuyor. Fransız donanması 180 parçadan oluşuyor.

6- Güney Kore

Komşu Kuzey Kore ile yıllardır fiilen savaş halinde olan Güney Kore'nin 7 milyona yakın askeri personeli bulunuyor. Güney Kore ordusu, 1581 uçağa, 2 bin 600 tanka, 14 bin 11 zırhlı araca ve 234 gemiye ev sahipliği yapıyor.

5- Japonya

319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 uçak, 1004 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 155 deniz aracı bulunuyor.

4- Hindistan

5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu, 2 bin 119 uçağa, 4 bin 730 tanka, 10 bin zırhlı araca sahip Donanması ise 285 parçadan oluşuyor.

3- Çin

Çin ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3 bin 260 adet. Ordunun envanterinde 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor.

2- Rusya

4.3.5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4 bin 144 uçak, 13 bin tank, 27 bin 100 zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 602 parçadan oluşuyor.

1- ABD

2 milyon 245 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13 binin üzerinde uçağı bulunuyor. ABD ordusun tank sayısı 6 bin 100, zırhlı araç sayısı ise 40 bin adet. ABD Donanması 490 parçadn oluşuyor, bunların 11'ini uçak gemileri oluşturuyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

Listeye 11'inci sıradan giren Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Ordu Türkiye

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