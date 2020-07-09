En güzel cuma mesajları: Hadisli, anlamlı, kısa, uzun, resimli cuma mesajları

Cuma günleri Müslümanlar için diğer günlerden daha büyük bir önem taşıyor. Bu özel ve anlamlı günde Cuma namazı ibadeti yerine getirilirken, insanlar ibadetlerini yerine getirmenin ve bu mübarek günü yaşamanın huzurunu hissediyor. Cuma günlerinde pek çok Müslüman, sevdiklerine cuma mesajları göndermeyi tercih ediyor. Cuma mesajları kişiler arasında sıcaka bir bağ oluştururken, gönderilen insanları mutlu edip, sevindiriyor. İşte sizin için derlediğimiz en anlamlı, güzel, uzun ve kısa cuma mesajları... Cuma mesajları En güzel cuma mesajları Allah'ım! İmanlı bir ömür, bereketli kazanç, sağlıklı bir beden, salih bir eş, hayırlı evlat, güzel ahlak, iyi komşu nasip et. Hayırlı Cumalar. Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim. Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.



Bu mübarek gün, sevdikleriniz için dua etmek ayrıca tövbe etmek için tam da zamanı. Sağlığımız daim, kazancımız hayırlı ve gönlümüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun. Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...



Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım. Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla’ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



Maddi dünyada günlerimiz sayılıdır. İmanımız, sevaplarımız, günahlarımız ile manevi aleme hazırlandığımızı aklımızdan ve gönlümüzden çıkartmayaım. Mübarek Cuma gününü anlamını ve önemini unutmayalım. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz bu Cuma günü mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuma günü hayırlara vesile olsun. Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar...



Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah. Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar... Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...



Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

Anlamlı cuma mesajları La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR… Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!



Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar. Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar. Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar. Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar… İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.



Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun… Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar… Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.



Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.