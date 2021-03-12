En güzel Cuma mesajları! Hareketli Cuma mesajları yeni resimli mesajların yerini alıyor

Mübarek Cuma gününde pek çok kişi sevdikleri ile en güzel Cuma dileklerini paylaşıyor. Son zamanlarda hareketli Cuma mesajları oldukça popüler hale geldi. Müslümanlık'ta haftanın manevi değeri en yüksek olan Cuma gününde pek çok kişi sosyal medya üzerinden hayırlı Cuma'lar mesajlarını paylaşıyor. İşte, en güzel Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

En güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.