En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları

1. Etiket okuma alışkanlığınız olsun!



Birçok kişi kıyafetlerin iç etiketine dikkat etmeden direkt ütüye geçiyor. Fakat her kumaş, aynı sıcaklıkta ütülenmemeli. Özellikle ipek, viskon ve polyester karışımlı ürünler yüksek ısıya karşı oldukça hassas olabiliyor. Isı seçimi oldukça önemli.

2. Kumaşı hafif nemliyken ütüleyin.

3. İnce bir bez kullanın.

Kumaş kupkuruyken kırışıklıkları açmak için çok daha fazla ısı gerekiyor. Bu da kumaşın yanma riskini artıran sebeplerden bir tanesi. Hafif nemli kumaşlar ise çok daha kolay açılıyor ve düşük ısıyla bile daha düzgün sonuçlar alabilirsiniz.



Hassas kumaşlarda ütü yaparken ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ütüyü direkt yüzeye temas ettirmek parlama veya ize sebep olabilir. Fakat araya koyacağınız ince pamuklu bir bez kumaşla ısı arasında koruyucu bir katman oluşturur.

4. Buhar özelliğini hafife almayın.



Birçok kırışıklık aslında yüksek ısıyla değil, doğru buharla açılır. Eğer özellikle hassas kumaşlarda ütüleme yapıyorsanız buhar özelliğini daha fazla kullanın. Sert baskı yapmak yerine yoğun buhar kullanmak kumaşlar için daha güvenlidir.

5. Ütüyü kumaşın üzerinde bekletmeyin.

6. Dikey buhar yöntemi hayat kurtarır.

En sık yapılan hatalardan biri de ütüyü birkaç saniye aynı noktada tutmak. Ütü zaten yüksek ısıda olduğu için 1 saniyenin bile oldukça önemi büyük. Ütü yaparken, ütüyü sürekli hareket ettirerek kumaşın zarar görmesini önleyin.



Bazı kumaşları ütü masasına yatırmak yerine askıdayken buharla açmayı deneyin. Özellikle ince gömlekler, elbiseler ya da hassas kumaşlar için dikey buhar yöntemini deneyebilirsiniz. Aynı zamanda ütü izini de önlemiş olursunuz.

7. Koyu renk kumaşlarda ekstra dikkat edin.



Siyah ve koyu renk kıyafetler ütü yapılırken çok daha hassas olmanız gereken renklerdendir. Çünkü yüksek ısı parlak iz bırakabilir. Bunu engellemek için de ters çevirerek ütü yapmak oldukça işe yarar.

8. Ütü tabanını düzenli temizleyin.

9. Her kırışıklık için yüksek ısıya gerek yok.

Kirli veya yanık kalıntısı olan ütü tabanı hassas kumaşlarda leke bırakabilir. Özellikle açık renk kıyafetlerde ise bu durum çok daha belirgin olur. Düzenli ütü temizliği kumaşı korur.



İnatçı görünen kırışıklıklar için ilk adım olarak hemen sıcaklığı artırmayın. Bu kumaşı riske atabilir. Önce düşük ısıyla başlayıp dereceyi gerekirse yavaş yavaş yükseltin. Böylece kumaşın nasıl tepki verdiğini görmek de mümkün olur.

10. Bazı kumaşlarda ütü yerine buharlı duş bile yeterli olur.



Özellikle hafif kırışıklıklarda kıyafeti banyoya asıp sıcak duş buharından faydalanmak işe yarayabilir. Kumaş doğal şekilde yumuşayacağı için ekstra ısıya da ihtiyaç kalmıyor. Hassas parçalar için oldukça güvenli bir alternatif.