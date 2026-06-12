KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları

Bazı kıyafetleri ütülerken birkaç saniyelik yüksek ısı bile kumaşın dokusunu bozmaya sebep olabiliyor. Fakat doğru yöntemleri bildiğinizde en hassas parçaları bile korkmadan düzleştirmek mümkün!

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları

1. Etiket okuma alışkanlığınız olsun!

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 1
Birçok kişi kıyafetlerin iç etiketine dikkat etmeden direkt ütüye geçiyor. Fakat her kumaş, aynı sıcaklıkta ütülenmemeli. Özellikle ipek, viskon ve polyester karışımlı ürünler yüksek ısıya karşı oldukça hassas olabiliyor. Isı seçimi oldukça önemli.

2. Kumaşı hafif nemliyken ütüleyin.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 2


Kumaş kupkuruyken kırışıklıkları açmak için çok daha fazla ısı gerekiyor. Bu da kumaşın yanma riskini artıran sebeplerden bir tanesi. Hafif nemli kumaşlar ise çok daha kolay açılıyor ve düşük ısıyla bile daha düzgün sonuçlar alabilirsiniz.

3. İnce bir bez kullanın.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 3
Hassas kumaşlarda ütü yaparken ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ütüyü direkt yüzeye temas ettirmek parlama veya ize sebep olabilir. Fakat araya koyacağınız ince pamuklu bir bez kumaşla ısı arasında koruyucu bir katman oluşturur.

4. Buhar özelliğini hafife almayın.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 4
Birçok kırışıklık aslında yüksek ısıyla değil, doğru buharla açılır. Eğer özellikle hassas kumaşlarda ütüleme yapıyorsanız buhar özelliğini daha fazla kullanın. Sert baskı yapmak yerine yoğun buhar kullanmak kumaşlar için daha güvenlidir.

5. Ütüyü kumaşın üzerinde bekletmeyin.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 5


En sık yapılan hatalardan biri de ütüyü birkaç saniye aynı noktada tutmak. Ütü zaten yüksek ısıda olduğu için 1 saniyenin bile oldukça önemi büyük. Ütü yaparken, ütüyü sürekli hareket ettirerek kumaşın zarar görmesini önleyin.

6. Dikey buhar yöntemi hayat kurtarır.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 6
Bazı kumaşları ütü masasına yatırmak yerine askıdayken buharla açmayı deneyin. Özellikle ince gömlekler, elbiseler ya da hassas kumaşlar için dikey buhar yöntemini deneyebilirsiniz. Aynı zamanda ütü izini de önlemiş olursunuz.

7. Koyu renk kumaşlarda ekstra dikkat edin.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 7
Siyah ve koyu renk kıyafetler ütü yapılırken çok daha hassas olmanız gereken renklerdendir. Çünkü yüksek ısı parlak iz bırakabilir. Bunu engellemek için de ters çevirerek ütü yapmak oldukça işe yarar.

8. Ütü tabanını düzenli temizleyin.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 8


Kirli veya yanık kalıntısı olan ütü tabanı hassas kumaşlarda leke bırakabilir. Özellikle açık renk kıyafetlerde ise bu durum çok daha belirgin olur. Düzenli ütü temizliği kumaşı korur.

9. Her kırışıklık için yüksek ısıya gerek yok.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 9
İnatçı görünen kırışıklıklar için ilk adım olarak hemen sıcaklığı artırmayın. Bu kumaşı riske atabilir. Önce düşük ısıyla başlayıp dereceyi gerekirse yavaş yavaş yükseltin. Böylece kumaşın nasıl tepki verdiğini görmek de mümkün olur.

10. Bazı kumaşlarda ütü yerine buharlı duş bile yeterli olur.

En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları 10
Özellikle hafif kırışıklıklarda kıyafeti banyoya asıp sıcak duş buharından faydalanmak işe yarayabilir. Kumaş doğal şekilde yumuşayacağı için ekstra ısıya da ihtiyaç kalmıyor. Hassas parçalar için oldukça güvenli bir alternatif.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek bir tane ekmeniz bile yetiyor! Yılan ve fareleri uzaklaştırıyorTek bir tane ekmeniz bile yetiyor! Yılan ve fareleri uzaklaştırıyor
Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitirdiÇobanlık yaparken 2 dil öğrendi! Üniversiteyi birincilikle bitirdi

Anahtar Kelimeler:
temizlik Ütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.