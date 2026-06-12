En hassas kumaşları bile yakma korkusu olmadan düzeltmenin püf noktaları

Birçok kişi kıyafetlerin iç etiketine dikkat etmeden direkt ütüye geçiyor. Fakat her kumaş, aynı sıcaklıkta ütülenmemeli. Özellikle ipek, viskon ve polyester karışımlı ürünler yüksek ısıya karşı oldukça hassas olabiliyor. Isı seçimi oldukça önemli.
Hassas kumaşlarda ütü yaparken ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ütüyü direkt yüzeye temas ettirmek parlama veya ize sebep olabilir. Fakat araya koyacağınız ince pamuklu bir bez kumaşla ısı arasında koruyucu bir katman oluşturur.
Birçok kırışıklık aslında yüksek ısıyla değil, doğru buharla açılır. Eğer özellikle hassas kumaşlarda ütüleme yapıyorsanız buhar özelliğini daha fazla kullanın. Sert baskı yapmak yerine yoğun buhar kullanmak kumaşlar için daha güvenlidir.
Bazı kumaşları ütü masasına yatırmak yerine askıdayken buharla açmayı deneyin. Özellikle ince gömlekler, elbiseler ya da hassas kumaşlar için dikey buhar yöntemini deneyebilirsiniz. Aynı zamanda ütü izini de önlemiş olursunuz.
Siyah ve koyu renk kıyafetler ütü yapılırken çok daha hassas olmanız gereken renklerdendir. Çünkü yüksek ısı parlak iz bırakabilir. Bunu engellemek için de ters çevirerek ütü yapmak oldukça işe yarar.
İnatçı görünen kırışıklıklar için ilk adım olarak hemen sıcaklığı artırmayın. Bu kumaşı riske atabilir. Önce düşük ısıyla başlayıp dereceyi gerekirse yavaş yavaş yükseltin. Böylece kumaşın nasıl tepki verdiğini görmek de mümkün olur.
Özellikle hafif kırışıklıklarda kıyafeti banyoya asıp sıcak duş buharından faydalanmak işe yarayabilir. Kumaş doğal şekilde yumuşayacağı için ekstra ısıya da ihtiyaç kalmıyor. Hassas parçalar için oldukça güvenli bir alternatif.