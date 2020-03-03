En hızlı Android telefon unvanını elde edecek

AnTuTu testinden 633.724 puan alan telefon, en hızlı Android telefon olma unvanını da eline almış oldu. Galaxy S20 Ultra modelinin bu testten 527.156 puan aldığını belirtelim. 12 GB RAM ile gelecek olan Red Magic 5G modeli artık yazılımsal olarak nasıl bir optimizasyon ile gelecekse Galaxy S20 Ultra’dan bile kat kat daha hızlı olacak.

NUBİA RED MAGİC 5G ÖZELLİKLERİ

Kutusundan Android 10 ile çıkacak olan oyuncu telefonu, 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 12 GB ve 16 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefon, sıvı soğutma sistemi ile uzun süren oyun deneyimlerinde ısınma sorununu ortadan kaldıracak.

NUBİA RED MAGİC 5G DÜNYANIN EN HIZLI TELEFONU OLACAK

144 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek olan bu model özellikle PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty Mobile gibi rekabetçi oyunlarda rakiplerinize karşı büyük koz elde etmenizi sağlayacak. Oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunacak olan bu modelin 700 ila 800 dolar fiyat banında olması bekleniyor. Türkiye’de satışa sunulmayacak olan Red Magic 5G testlerde ortaya çıktığı gibi dünyanın en hızlı telefonu olacak gibi görünüyor.

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