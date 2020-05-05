En İyi Okey Oyunları Listesi 2020

Online olarak oturduğunuz yerden rahatlıkla oynayabileceğiniz Çanak Okey ve 101 Okey oyunlarımız da geleneksel okeyden farklı küçük ayrıntılar ve çarpıcı tasarımları ile sizlere daha eğlenceli bir oyun deneyimi sunacak. Ayrıca bu uygulamalarla okeye dördüncü aramanıza da gerek kalmaz. Cep telefonunuzda ve tabletinizde gerçekçi oyun keyfini yaşayacağınız bu oyunlarımız klasik okey oyununun pabucunu dama atacak. Gelin, Çanak Okey ve 101 Okey oyunumuzun klasik okeyden farklı olan ayrıntılarını birlikte inceleyelim… ÇANAK OKEY Çanak Okey oyunumuz zenginleştirilmiş görselliği ve heyecanlı yapısıyla online sistemde sizlere oldukça keyifli anlar yaşatır. Oyunumuzun asıl amacı, ortaya okey atarak çanağın kırılmasını sağlamak. Çanak Okey oyunumuzun ödül dışında klasik okeyden hiçbir farkı yok. Çanak özelliği, rekabeti attırarak oyunu daha zevkli ve eğlenceli hale getirir. Aşağıda yer alan oyun terimleri ve açıklamaları ile oyuna dair bilmeniz gerekenleri kolayca öğreneceksiniz. Çanak: Her elin başında dağıtıcı olan kişinin masa değerine göre çanağa fazladan para koyması ile biriken ödüldür. Okey atarak elinizi bitirdiğinizde veya çifte giderek elinizi bitirmeniz durumunda normal kazancınızın yanında çanakta biriken ödülü de alabilirsiniz.

Giriş: Oyunda masanın kendi bedeline bağlı olarak değişen, oyuncuların bir el için riske edeceği para miktarı olarak bilinir. Dağıtıcı: Dağıtıcının oyunda el başlarken çanağa koyacağı para miktarına karşılık gelir. Oyuncu Seviyesi: Oyuncuların oyun oynama süresince kazandıkları, berabere kaldıkları, çanak kırma gibi başarılarından edindikleri tecrübeleri ile puanları belirlenerek oyuncu seviyeleri ortaya çıkar. Bu puan ile birlikte rakibinizin ustalık seviyesini ölçebilirsiniz. Minimum Katılım: Oyunda herhangi bir masaya oturabilmeniz için kasanızda bulunması gereken minimum parayı ifade eder. Oyuna Başlamak: Oyuna başlamanız için masada bulunan dört kişinin de masaya oturması, yani katıl butonuna basması gerekir. Oyun devam ederken 30 saniye oynamadan beklerseniz sistem otomatik olarak sizin adınıza ortadan taş çeker ve aynı taşı tekrar ortaya atar. El Açma: Oyunda elinizi bitirmeniz halinde, elinizdeki atmak istediğiniz fazla taşı gösterge üzerine bırakmanız yeterli olur. Oyunda elinizi açabilmek için gruplar arasında bir boşluk bulunması ve seri olan grupların rakam sırasına göre dizilmesi gerekir.

Okey Atmak: Oynadığınız oyunda, eğer bitirmek için atacağınız taşınız okey taşı ise sistem bunu otomatik olarak algılar ve puan buna göre düşer. Okey atma durumunda normal kazancınız ile beraber çanakta bulunan ve birikmiş olan ödülü de siz kazanırsınız. Böylelikle oyuncu seviyenizi daha çok yükseltebilirsiniz. ML: Mynet’in ürettiği oyunlarda kullanabileceğiniz hayali ortak para birimi olan Mynet Lirası’nın kısaltılmasıdır. Keyifli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirirken ML hediyelerinizi kazanabilirsiniz. Böylece seviyeniz ilerledikçe artan ML’ler ile daha zorlu rakipler ile karşılaşabilir, daha yüksek ML kazanma şansınızı arttırarak oyunun "En iyiler" listesine adınızı yazdırabilirsiniz! iOS için Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! Android için Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! 101 ÇANAK OKEY 101 Çanak Okey, online oyunlar arasında oldukça rağbet gören bir diğer oyunumuz. Geleneksel okeyden farklı olarak 101 Çanak Okey, daha fazla taş ile oynanır. 101 iskambil oyunu ile okey oyununun birleşmiş hali olarak tanımlanabilir. Istakanızdaki 21 taşı, en az 101 sayılık gruplara ayırıp yere açtığınızda oyunu bitirirsiniz. Bu oyunumuzu katlamalı olarak oynayabilir ve yüksek seriler ile rakiplerinizi zor duruma düşürebilirsiniz. Oyunumuzun içerisinde arkadaş olarak ekleme ve sohbet imkanları da bulunur. Böylece oyunu oynayan arkadaşlarınızın masalarına gidebilir veya onları masanıza davet edip sohbet ederek oyunu oynayabilirsiniz. 101 Çanak Okey’in keyfini eşli olarak da yaşayabilirsiniz. Oyuna her gün gelerek daha çok çip kazanabilir, çiplerin bitmesi durumunda oyun içerisinde temin ederek 101 keyfine ara vermeden devam edebilirsiniz.

Oyuna Başlama: 101 Çanak Okey’e 3 farklı şekilde başlayabilirsiniz. Bunlardan ilki, hemen oyna butonuna basmak. Bu durumda sistem sizi boş olan herhangi bir masaya koyar. Diğer bir seçenek iste masa aç butonu ile masa oluşturmak. Masa açtığınızda davet et butonuyla istediğiniz arkadaşınızı masanıza davet etme imkanınız bulunur. Son olarak, açılmış olan masalardan birine otur butonu ile oyuna başlayabilirsiniz. Masadaki oyuncu sayısı 4 olduğunda oyun otomatik olarak başlar. Taş Çekme ve Alma: Oyun sırası size geldiğinde yerden taş çekme ve atılan taşı alma şeklinde 2 seçeneğiniz bulunur. Ancak soldan aldığınız taşı almanız durumunda elinizi açmak zorunda kalırsınız. Size atılan taş işinize yarıyor olsa bile toplam puanınız 101’e ulaşamıyorsa, yani eli açamıyorsanız o taşı alamazsınız. Eğer taşı alırsanız geri bırak butonuyla geri bırakarak ortadan yeni bir taş çekebilirsiniz. El Açma: Elinizde bulunan grupların toplamı en az 101’e ulaştığı durumda taşlarınızı yere açabilirsiniz. Oyunumuzda seri ve çift atma olarak iki farklı el açma seçeneği yer alır. Seri açtığınız durumlarda gruplarınız en az 101 puana ulaşmış olmalıdır. Burada klasik okeyden farklı olarak 12, 13, 1 şeklinde sıralama yapamazsınız. Çift açmanız durumunda ise en az 5 çifte sahip olmanız gerekir.