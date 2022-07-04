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  4. En iyisi 840 km'yi aşamıyor! Ancak menzil korkusu yakında son bulacak

En iyisi 840 km'yi aşamıyor! Ancak menzil korkusu yakında son bulacak

04.07.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobillerin menzil ve şarj sorunu hala tüketicilerde tedirginlik yaratıyor. Bazı prototip modeller dışındaki seri üretimi olan hiçbir elektrikli araç 1000 km menzili geçemedi. En iyisi 840 km gidiyor. Ancak Çinli bir firma, duyurduğu yeni piliyle menzil korkusuna yakında son vermeyi amaçlıyor. Öyle ki bu pil sayesinde elektrikli araçların 1000 km menzil sunması artık standartlaşabilir.

En iyisi 840 km'yi aşamıyor! Ancak menzil korkusu yakında son bulacak

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir parçası olmaya başlasalar da önemli bir sorun var. Bu sorun, tahmin edeceğiniz üzere menzil ve şarj (pil) sorunu. Elektrikli otomobiller fazlasıyla teknolojik ve verimli olsalar da hala içten yanmalı araçlar kadar menzil sunamıyorlar. Ancak yakında bunun bir sorun olmaktan çıkması bekleniyor.

2023'TE YENİ PİL GELİYOR! 1000 KM STANDART OLABİLİR

Çinli CATL firması, yeni Qilin pil takımını tanıttı. Yeni pilin, daha önce CATL tarafından üretilen herhangi bir pilden daha hızlı şarj olduğu ve tek bir şarjla daha fazla yol kat ettiği söyleniyor. Şirket ise yeni pillerle donatılmış otomobillerin tek bir şarjla 1000 km'den fazla seyahat etme imkanı sunabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, yeni pilin 10 dakikada %80'e kadar şarj etmeyi desteklediği de kaydedilenler arasında bulunuyor.

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CATL Qilin pilin üretimine 2023'te başlayacak. Ayrıca şirketin hem Çin'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki büyük otomobil üreticilerinin çoğuna pil tedarik ettiğini unutmamak gerek. Bu nedenle Qilin pil takımını gelecek yıldan itibaren elektrikli araçlarda kullanılması muhtemel. Ancak şu anda CATL'nin yeni pil takımını kullanmak için hangi şirketlerin başvuru yaptığına dair resmi bir açıklama yok.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil menzil
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