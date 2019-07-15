En mutlu günleri kabusa döndü! Düğün bir anda karıştı!

Olay, saat 20.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Konvoy halinde düğün salonuna gelen davetliler arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı.

Tartışma, diğer davetlilerin de karışması üzerine kavgaya dönüştü. Kavga sırasında davetlilerden Mehmet K. ve akrabası İbrahim K., kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Savaş Y. ve Cengiz A. ise darbedildi. Olayın ardından ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, düğün de devam etti.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

