En nefret ettiğin ev işini tahmin ediyoruz!

Ev işi dediğin şey, kimine göre “temiz ev – temiz zihin” mottosunun simgesi, kimine göre de tam bir ömür törpüsü. Bulaşıklar hiç bitmiyor, çamaşırlar kendi kendine katlanmıyor, camlar sonsuza dek kirlenmeye yemin etmiş gibi. Bir de sanki o işleri sadece sen görüyorsun, evde başka kimse yokmuş gibi... Haksız mıyız?
29.05.2025 15:41
+
Yorum Yap
+
Hazır mısın?
Ev işleriyle aran nasıl?
1/8
Bir temizlik perisi geldi ve “Bir ev işini sonsuza dek yok ettim” dedi. Hangisi olsun istersin?
Ütü!
Cam silmek.
Çamaşır yıkamak/kurutmak/katlamak üçlemesi.
Yerleri silmek.
2/8
En çok hangi odayı düzenlemek sinirini bozuyor?
Mutfak
Salon
Yatak odası
3/8
Çamaşır katlamak sana zaman kaybı gibi geliyor mu?
4/8
Şu an biri gelip “Evi komple temizledim, sana da sürpriz yaptım!” dese ne hissedersin?
Aşık olurum.
Ağlarım.
Cenneti gördüm sanırım.
Hemen sarılırım.
5/8
Evin hangi hali seni strese sokar?
Mutfakta birikmiş tabaklar...
Ütüsüz çamaşır yığını!
Saç-kıl dolu banyo gideri.
Tüm bunların aynı anda olması.
6/8
Ev temizliği sonrası kendini ödüllendirir misin?
7/8
En çok hangi ev işinde zaman kavramını yitiriyorsun?
Banyo temizliği.
Çamaşır katlama.
Dolap düzenleme.
8/8
Son sorumuz! Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne yaparsın?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.