En nefret ettiğin ev işini tahmin ediyoruz!

Ev işleriyle aran nasıl?

1/8 Bir temizlik perisi geldi ve “Bir ev işini sonsuza dek yok ettim” dedi. Hangisi olsun istersin? Ütü! Cam silmek. Çamaşır yıkamak/kurutmak/katlamak üçlemesi. Yerleri silmek.

2/8 En çok hangi odayı düzenlemek sinirini bozuyor? Mutfak Salon Yatak odası

3/8 Çamaşır katlamak sana zaman kaybı gibi geliyor mu?

4/8 Şu an biri gelip “Evi komple temizledim, sana da sürpriz yaptım!” dese ne hissedersin? Aşık olurum. Ağlarım. Cenneti gördüm sanırım. Hemen sarılırım.

5/8 Evin hangi hali seni strese sokar? Mutfakta birikmiş tabaklar... Ütüsüz çamaşır yığını! Saç-kıl dolu banyo gideri. Tüm bunların aynı anda olması.

6/8 Ev temizliği sonrası kendini ödüllendirir misin?

7/8 En çok hangi ev işinde zaman kavramını yitiriyorsun? Banyo temizliği. Çamaşır katlama. Dolap düzenleme.