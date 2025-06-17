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En nefret ettiğin ev işini tahmin ediyoruz!

Ev işi dediğin şey, kimine göre “temiz ev – temiz zihin” mottosunun simgesi, kimine göre de tam bir ömür törpüsü. Bulaşıklar hiç bitmiyor, çamaşırlar kendi kendine katlanmıyor, camlar sonsuza dek kirlenmeye yemin etmiş gibi. Bir de sanki o işleri sadece sen görüyorsun, evde başka kimse yokmuş gibi... Haksız mıyız?

En nefret ettiğin ev işini tahmin ediyoruz!

Hazır mısın?

Ev işleriyle aran nasıl?

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Bir temizlik perisi geldi ve “Bir ev işini sonsuza dek yok ettim” dedi. Hangisi olsun istersin?

Bir temizlik perisi geldi ve “Bir ev işini sonsuza dek yok ettim” dedi. Hangisi olsun istersin?
Ütü!
Cam silmek.
Çamaşır yıkamak/kurutmak/katlamak üçlemesi.
Yerleri silmek.
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En çok hangi odayı düzenlemek sinirini bozuyor?

En çok hangi odayı düzenlemek sinirini bozuyor?
Mutfak
Salon
Yatak odası
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Çamaşır katlamak sana zaman kaybı gibi geliyor mu?

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Şu an biri gelip “Evi komple temizledim, sana da sürpriz yaptım!” dese ne hissedersin?

Şu an biri gelip “Evi komple temizledim, sana da sürpriz yaptım!” dese ne hissedersin?
Aşık olurum.
Ağlarım.
Cenneti gördüm sanırım.
Hemen sarılırım.
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Evin hangi hali seni strese sokar?

Mutfakta birikmiş tabaklar...
Ütüsüz çamaşır yığını!
Saç-kıl dolu banyo gideri.
Tüm bunların aynı anda olması.
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Ev temizliği sonrası kendini ödüllendirir misin?

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En çok hangi ev işinde zaman kavramını yitiriyorsun?

Banyo temizliği.
Çamaşır katlama.
Dolap düzenleme.
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Son sorumuz! Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne yaparsın?

Son sorumuz! Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk ne yaparsın?
Derin bir iç çekerim.
"Boşver ya" deyip uzanırım.
Hemen organize olmaya çalışırım.
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temizlik temizlemek Philips Yaşam Kategorisi
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