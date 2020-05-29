KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Avokadoyu yedikten sonra çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Muhtemelen cevabınız evet. Ancak sizin için derlediğimiz ve faydalarını öğrendiğimiz avokado çekirdekleri bakın cildinize ve sağlığınıza nasıl bir fayda sağlıyor.

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

Avokado çekirdekleri, bakteri ve mantar öldürücü özelliklere sahiptir. Yani zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirebildikleri anlamına geliyor. Ek olarak, çekirdekler metabololizmayı çalıştıran vücudumuzun “kötü” kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Avokado çekirdeklerinin kozmetik ürün olarak kullanılması da şiddetle tavsiye ediliyor.

NASIL HAZIRLANIYOR?

PEELİNG: Avokado çekirdeklerini önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir saat boyunca pişirin. Biraz ılındıktan sonra rendeleyin. Rendelenmiş çekirdeğin üzerine öğütülmüş kahve ve deniz tuzu ekleyin. Ve cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın.

SİVİLCELERİ KURUTMAK İÇİN: Ilık su ve rendelenmiş çekirdekleri karıştırın daah iyi bir etki için birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Sivilcelerinizin üzerine uygulayın ve 4-6 dakika bekletin.

YÜZ MASKESİ: Toz kil ve rendelenmiş çekirdeği karıştırın, biraz su ekleyin göz bölgesinden kaçınarak cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici bir krem sürün.

Screenshot_20

SAÇ BAKIMI İÇİN: Parlak saçlara sahip olmak ve kepeklerden kurtulmak için: çekirdeği rendeleyin ancak kavurmayın, çiğ kalsın. Hint yağı ile karıştırıp bir gün bekletin. Daha sonra karışımı kafa derinize sürüp ovun. Başınızı bir havluyla veya streç filmle sarıp bir saat bekletin ve iyice durulayın. Bu uygulamayı çok yağlı saçlar için önermiyoruz.

Antibakteriyel etkileri sayesinde, avokado çekirdekleri sivilce, yağlı saç ve kepekten kurtulmanızı sağlayacak.

Eğer obezite, ateroskleroz (damar sertliği), kan basıncı, grip veya sindirim ile ilgili problemleriniz varsa rendelenmiş avakodo çekirdeklerinizi salatalarda, smoothilere ve diğer yemeklerde kullanabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...
Dikkat! Belirtileri böyle ortaya çıkıyorDikkat! Belirtileri böyle ortaya çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Hadise jürilikten ayrılıyor mu? Şaşırtan paylaşım

Hadise jürilikten ayrılıyor mu? Şaşırtan paylaşım

Ne anlama geliyor? Eğer bu şekilde uyuyorsanız...

Ne anlama geliyor? Eğer bu şekilde uyuyorsanız...

Kimin başına gelmiyor ki? Kokudan kurtulmak için...

Kimin başına gelmiyor ki? Kokudan kurtulmak için...

Ter lekesini hızlıca yok eden yöntem! En inatçı lekelerde bile işe yarıyor

Ter lekesini hızlıca yok eden yöntem! En inatçı lekelerde bile işe yarıyor

Aman dikkat! İstenmeyen sonuçlara yol açıyor

Aman dikkat! İstenmeyen sonuçlara yol açıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pirinç suyunu yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki... 10 yaş gençleştiriyor!

İnanılmaz etki! Neler yapabileceğini tahmin edemezsiniz

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Limon ve patatesi yüzünüze sürdüğünüzde... İnanılmaz etki! Sadece 20 dakikada...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Ünlüler bunu yapıyormuş... Dudakları daha dolgun göstermek için...

Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

Kiviyi bu şekilde yüzünüze sürdüğünüzde... Sonuç inanılmaz!

Bu yöntemler ile topuk çatlaklarına meydan okuyun! Pirinç unu, bal…

Bu yöntemler ile topuk çatlaklarına meydan okuyun! Pirinç unu, bal…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.