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En pratik yöntemlerle, en moda örgü saç modelleri!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her gün denenen farklı saç modelleri güzelliğe ışıltılı bir dokunuşta bulunsa da çok vakit ayırmanız gerekir. Sabahları saçlarınızı şekillendirmek için sıcak yatağınıza daha erken veda etmek zorunda kalmanız canınızı sıkar. O halde, sizin için derlediğimiz örgü modellerine mutlaka göz atmalısınız. Bu senenin trend örgüleri zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak!

En pratik yöntemlerle, en moda örgü saç modelleri!

Farklı formlarla karşımıza çıkan örgü modelleri, bu yıl da modayı etkisi altına aldı. Küçük büyük her kadının tercihi olan örgülü saç modelleri her tarza uyum sağladı. Klasik şıklıktan spor şıklığa çeşit çeşit örgülerle güzelliğinizi ön plana çıkarmanız artık çok kolay. Bu senenin trend örgü saç modellerini sizin için araştırdık.

TREND ÖRGÜ MODELLERİ

Her gün saç modeli aramaktan yorulduysanız farklı örgü modellerini mutlaka denemelisiniz! İşte 2020'ye damgasını vuran saç örgü modelleri:

1. SALAŞ ÖRGÜ

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alaşlıktan vazgeçemeyen kadınların tercihi bu sene de kalın örgülerden yana. Şıklıkta rahatlığı ararken sıradan olmak istemeyen kadınlar farklı tasarımlarla saçlarına hareket kazandırıyor. Saçın tepesinden kalın tutamlarla örülmeye başlanan saç, topuzla birleşerek göz alıcı bir görünüme imza atıyor. Dilerseniz bir kıyafetinize uyumlu bir bandanayla tamamlayabilirsiniz. Salaş örgü modelini; saçlarınızın bir kısmını açık bırakarak kullanabileceğiniz gibi, saçınızın tamamını aşağıdan toplayarak da kullanabilirsiniz.

2. MISIR PÜSKÜLÜ ÖRGÜ

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Klasik örgüden farklı olan kılçık örgü modelini yaparken büyük keyif duyacaksınız. Örmek istediğiniz tutamı ilk önce ikiye ayırmanız gerekir. Daha sonra ayırdığınız tutamlardan eşit olacak şekilde parçalar alarak birleştirmelisiniz. Şık ve kullanışlı kılçık örgü saç modeli bu yaza damgasını vuracak gibi gözüküyor.

3. ATKUYRUĞU ÖRGÜ

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2020'nin trend modellerinin en başında atkuyruğu saç örgüsü geliyor. Saçlarınızı ensenizde toplayıp kuyruğunuzu dilediğiniz gibi örebilirsiniz. Salaş, kılçık, klasik her model atkuyruğunuza çok yakışacak
Dilerseniz bu modeli, tam tersi olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Saçlarınızın üst kısmını ensenize kadar ördükten sonra gerisini açık bırakarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Örgünüzü saçlarınıza dolayabileceğiniz gibi renk renk tokalarla da toplayabilirsiniz.

4. BALIKSIRTI ÖRGÜ

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Uzun yıllardır severek kullanılan bir balıksırtı modeli bu sene de en çok tercih edilen modellerden biri. İkili veya tekli olarak kullanabileceğiniz saç örgüsüyle istediğiniz her yere gidebilirsiniz. İster okul, ister özel davet fark etmeden her yere uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak balıksırtı örmeyi öğrenebilirsiniz.

5. İNCE ÖRGÜ

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Pratik ve şık bir saç modeli arıyorsanız sizi ince örgü modeliyle tanıştıralım! Karmaşık örgü modellerini tercih etmiyorsanız sadece birkaç dakikanızı ayırarak ince örgüler yapabilirsiniz. Okula ya da işe giden her yaştan kadının tercih edebileceği model, zamandan tasarruf etmenize olanak sağlar.

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