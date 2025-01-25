En sevdiğimiz dizilerde kim ne giydi? Tarzlarına bayılıyoruz!

1. Herkesin en sevdiği dizilerden biriyle başlayalım...

2. Bir Gece Masalı dizisiyle devam edelim.

Kızılcık Şerbeti, reyting rekortmeni dizilerden biri. Bu dizide özellikle kadınların çok şık olduklarını biliyoruz. Kıvılcım, güçlü duruşuyla tanıdığımız bir karakter. Kıyafetleri de onun bu duruşuna uygun! 82. bölümde giydiği siyah takımı spor-şık bir model. Yılbaşı yemeğinde giydiği bu kıyafet sade bir takım gibi görünse de işlemeleri ve saç-makyaj kombiniyle tam yeni yıla girmeye uygun olmuş.



Canfeza karakterinin giydiği her şey ona çok yakışıyor, bunu biliyoruz zaten. Ama giydiği bir kırmızı elbise var ki... Giydiği bu elbiseyi çok iyi taşıdığı kesin. Düz saçlarının arasından görülen büyük küpeleriyle bu elbise tamamlanıyor.

3. Leyla karakteri hep mi güzel, hep mi şık!



Leyla: Hayat…Aşk…Adalet dizisi bu sezona hızlı başlayanlardan. İntikamını alma yolunda adım adım ilerleyen Leyla, bu yollarda yürürken şıklığını konuşturuyor. Her bölüm birbirinden güzel kombinler yapan Leyla'nın bir bölümde giydiği etek ve gömlek kombinini çok iyi taşıdığı kesin!

4. Sandık Kokusu'ndaki herkes çok şık.



Ama bu hafta Irmak karakterinin çok cool bir tarzı vardı. Kırmızı hırkası ve siyah kotuyla coolluğun kitabını yazdı adeta. Irmak genel olarak çok güzel giyinen bir karakter zaten. Yerine göre bazen şık bazen spor giyinen Irmak, 40. bölümde daha günlük bir tarzla karşımıza çıkıyor.

5. Biraz da erkek karakterlerimize bakalım mı?



Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem oynadığı İnci Taneleri dizisinde kadınların hepsi çok şık zaten, söylemeye bile gerek yok. Ama erkekler de bir o kadar şık. Son bölümlerden birinde Yılmaz Erdoğan'ın kombini yakıyordu. Gömlek üstü kazak kombinini ceket ve gözlükle tamamlamış. Bu haliyle çok karizmatik olduğu kesin!

6. Siyah Kalp dizisinden kimi seçelim bilemedik!



Siyah Kalp dizisinde herkes çok güzel giyiniyor, önce bunu söyleyelim. Biz seçmekte zorlandık ama bu bölümün favori kombini Sevilay'ınkiydi bizce. Triko elbisenin altına uzun çizmelerle kombin yapmış. Tarzına ve duruşuna çok yakışan bu kombinle zarif durduğunu söyleyebiliriz.

7. Yalı Çapkın'ı dizisine de bir bakalım.



Yalı Çapkını, kim ne giymiş takip etmesi en zor dizilerden. Herkesin çok şık ve şıkır şıkır olduğu dizide İfakat'ın kıyafetleri hepsinin önüne geçiyor diyebilir miyiz? İfakat 89. bölümün ilk dakikalarında bizi siyah bir takımla karşılıyor. Üzerine kabanla kombini başka seviyeye taşıyan İfakat taktığı kolyeyle bu kombini uçurmuş.

8. Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni ama hızlı başladı.



Konusuyla dikkat çeken dizinin kıyafetleri de bir o kadar güzel. Eski kıyafetleri görebildiğimiz dizide özellikle Şehrazat karakteri şık kombinleriyle her bölümde göz alıcı gözüküyor. Bölümlerden birinde giydiği yeşil elbise ve kaban kombini de bu kombinlerden biri. Elbiseye küçük bir hareket katan fuları ve elbiseyi tamamlayan kemer aksesuarı ile bize nasıl güzel kombin yapıldığını öğretiyor adeta!

9. Yeni başlayan dizilerden biri de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar.



Dönem kıyafetleriyle gözümüzü gönlümüzü açan Şakir Paşa Ailesi dizisinde herkes çok güzel giyiniyor. Ama birini seçmemiz gerekirse ilk bölümdeki Şakir Paşa'nın kıyafeti bizi bizden aldı! Gri takımının içinde çok karizma göründüğü kesin. Gömlek, yelek ve ceket kombini en şık kombinlerden biri diyebiliriz.

10. Son kombinimiz Teşkilat dizisinden.



Teşkilat dizisinde de herkes çok şık. Ama biz içlerinden Neslihan'ı seçtik. İspanyol paça pantolonu uzun ceketle tamamlama detayına bayıldık. Diplomat olan Neslihan'ın kıyafetleri rolüne çok uygun. Her bölümde şık gördüğümüz Neslihan takım elbise giymiş. İçinde beyaz gömlekle tam bir diplomat, öyle değil mi?