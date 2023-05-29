En sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyor! Evcil hayvan seçimiyle karakter analizi

Tercihlerimizi fark etmesek bile karakter özelliklerimize göre yapıyoruz. Kendimizi daha yakın ve daha konforlu hissettiğimiz seçimler karakterimizin bilinmeyen yönleri sayesinde gerçekleşiyor. Herkesin sevdiği evcil hayvan farklılık gösteriyor. Aşağıda yer alan hayvanlardan en sevdiğiniz karakter özelliklerinizi gösteriyor.

EN SEVDİĞİNİZ EVCİL HAYVAN HANGİSİ?

Köpekler, dünyadaki en popüler ve tercih edilen evcil hayvan türüdür. Bir köpeğe "erkeğin en iyi arkadaşı" denmesinin haklı bir nedeni vardır. Gerektiğinde arkadaş canlısı, zeki, sevecen ve şiddetlidirler. Bunlar, sahiplerinin köpeklerinde arzu ettikleri niteliklerden bazılarıdır. En sevdiğiniz evcil hayvanınız da bir köpekse, muhtemelen enerjik ve dışa dönüksünüzdür. Yalnız yaşamayı tercih etmiyorsunuz ve doğanız gereği dışa dönüksünüz. İnsanlarla sık sık sosyalleşir, hayata neşeli ve pozitif bakarsınız. Bununla birlikte, başkalarıyla etkileşime girmeden kendinizi üzgün hissedebilirsiniz. Sosyal bir kelebek olma eğiliminde olsanız da, gerçekten düşünceli ve sorumlu birisiniz. Empatik ve bencil değilsiniz. Ayrıca hayatta kendinize güveniyor ve koruyorsunuz ve sevdiklerinizin iyiliğini kendi iyiliğinize göre önceliklendiriyorsunuz.

KEDİ

Köpeklerden sonra kediler en çok tercih edilen evcil hayvan seçimidir. Kediler köpeklerden daha az sadıktır ve çok daha huysuzdur, ancak daha az bakım ve ilgi gerektirirler. Kediler içe dönükler veya içine kapanık kişiler arasında popülerdir. Kedi sahipleri, genellikle bir banliyö evi yerine bir apartman dairesinde, yalnız yaşama eğilimindedir. Bir kedi sahibiyseniz, sosyal olarak daha az aktifsiniz ama tamamen yalnız da değilsiniz. Benzer düşünen insanlarla etkileşime girmeyi ve yakın ilişkiler kurmayı seviyorsunuz. Ama derinlerde, bağımsızlık ve macera için can atıyorsun. Yüksek düzeyde yaratıcılık, mizah ve motivasyona sahip özgür ruhlu bir kaşifsiniz. Ancak, zaman zaman endişeli ve stresli olabilirsiniz

Atlar, çiftlik hayvanları oldukları için pek olası olmayan bir evcil hayvan seçimidir, ancak yine de popüler bir seçimdir. Atlar ayrıca tüm evcil hayvanlar arasında en fazla bakıma ihtiyaç duyar ve karşılığında en düşük şefkat miktarlarından birini verir. Ancak pratiktirler. Atlar, taşıma araçları olarak kullanılabilir ve ayrıca ağır kaldırmaya yardımcı olabilir. Eğer bir at sahibiyseniz, hayatınızdaki disiplini seviyorsunuz. Aynı zamanda maceracı ve heyecan arayan birisiniz. Hayatta yüksek standartlarınız var ve bazen biraz talepkar olabilirsiniz. Ama sevdiklerinize derinden önem veriyorsunuz ve sadakate ve korumaya değer veriyorsunuz. Ayrıca kendine güvenen, temkinli ve baskın bir kişiliğe sahipsin ama aynı zamanda nazik ve ilgilisin.

Kaplumbağalar ve diğer sürüngenler de, neredeyse hissedemedikleri veya sevgi gösteremedikleri için evcil hayvanlar için olası bir seçim değildir. Kaplumbağa veya kaplumbağalara sahip olmak, içe dönüklüğün bir işaretidir. İlgi odağı olmayı sevmiyorsunuz ve yalnız kalmaya eğilimlisiniz. Kalabalığa karışmayı seviyorsun ama gerektiğinde kendin için ayağa kalkmayı da seviyorsun. Mantıklı, zeki ve çalışkansınız. Yüksek emelleriniz var ve onlara ulaşmak için çabalıyorsunuz. Kaplumbağaların da uzun ömürleri vardır ve sonunda sahiplerinden daha uzun yaşarlar.

BALIK

Balıklar garip bir evcil hayvan seçimidir, ancak yaşam alanınızı genişletirler. Balıklar çeşitli renk ve boyutlarda gelir ve göze hoş gelir. Ayrıca çok fazla bakım gerektirmezler, ancak güzel görünmeleri ve tedavi edici bir rahatlık sağlamaları dışında karşılığında da fazla bir şey vermezler. Balık sahibiyseniz, hayattan memnun, kaygısız ve iyimser bir yapıya sahipsiniz. Uyumlu, enerji dolu ve son derece yaratıcısınız. Ayrıca duygusal olarak çoğu insandan daha güçlüsünüz ve zor durumlarda aklınızı başınıza toplayabilirsiniz.

KUŞ

Evcil hayvan olarak kuşlar, tipik dışa dönüklerin simgesidir. Kuşlar orta derecede bakım gerektirir ve oldukça rahatlatıcıdır. Bir kuş sahibiyseniz, muhtemelen sıcak ve sevecen bir kişiliğe sahipsiniz. Doğanız gereği sosyal olarak aktif ve dışa dönüksünüz. Ayrıca diğer insanlardan daha fazla ifadelisiniz ve iyi bir tartışmadan çekinmiyorsunuz. Ayrıca risk almayı seviyorsunuz ve amaçlara çok uzun süre bağlı kalmakta zorlanıyorsunuz. Hayatta ilerlemeyi seviyorsunuz ve asla yerleşmeyi umut etmiyorsunuz. Ayrıca zeki ve hırslısın. Bununla birlikte, kuşlar tüm şekil ve boyutlarda gelir, bu nedenle bir kartala sahip olmak, bir muhabbet kuşuna sahip olmaktan biraz farklı olacaktır.



