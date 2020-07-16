En sevilen telefon markası ortaya çıktı

Samsung şirketinin üst üste 8 yıl boyunca böylesine büyük bir başarı kazanması gerçekten de dikkat çekici. Elbette sadece bu kategoride şirket ödül almadı.

En çok sevilen marka, en iyi akıllı telefon markası, en iyi akıllı ev teknolojisi markası, Asya’nın en sürdürülebilir markası ve en güçlü marka gibi birçok alanda yapılan çalışmalar sonucunda, Samsung şirketinin gerçekten de çok iyi bir konuma sahip olduğu yeniden görülmüş oldu.

Peki Asya’nın en çok beğenilen diğer markaları hangileri oldu?

İŞTE ASYA'NIN EN ÇOK BEĞENİLEN MARKALARI

Nielsen ve Campaign Asia-Pacific’in ortak araştırmasına göre;

• Apple

• Panasonic

• LG

• Nestle

• Sony

• Nike

• Chanel

• Google

• Philips

şirketleri en iyiler arasında yer alan diğer kuruluşlar. Özellikle de Apple’ın yine Samsung şirketini çok yakından takip ettiği görülebiliyor. Asya’daki en çok sevilen firmaların çoğunlukla teknoloji şirketlerinden oluşması ise bir diğer dikkat çekici nokta.

Samsung’un inovatif yatırımları, şirketin en çok sevilen marka unvanına sahip olması ile yakından ilgili. Peki sizce Samsung gerçekten de böyle bir ödülü hak edecek kadar iyi mi?

Hakan Muhafız perde arkası

