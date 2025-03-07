En son sipariş ettiğin kıyafeti tahmin ediyoruz!

En son ne sipariş ettiğini beraber öğrenelim!

1/8 Kapı çaldı ve kargo geldi! Paketi açarken ilk düşündüğün şey ne oldu? Acaba bedeni tutturabildim mi? Renk ekranda nasıldı, gerçekte nasıl çıktı? Hemen denemeliyim yaa... Kombin yapsam mı?

2/8 Ürünü sipariş ettiğinde "Siparişiniz alındı!" yazısını gördüğün an içinden neler geçti? Pek bir şey hissetmedim açıkçası. "Acaba kaç günde gelir?" diye düşündüm. Çooook heyecanlandım!

3/8 Bu ürün tam olarak hangi pakette geldi? Kargo poşetinde geldi. Kutuda gönderildi. Vakumlanmış halde geldi.

4/8 Ürünü taksitle mi aldın yoksa peşin mi?

5/8 Sipariş vermeden önce üründe ilk dikkat ettiğin şey ne oldu? Ürün yorumları. Değerlendirme sayısı. Satıcı puanı. Satın aldığım platformun güvenirliği.

6/8 Bu kıyafeti sipariş etmeden önce yakın çevrenin görüşlerini aldın mı? Hiç kimseye sormadan aldım valla. Birkaç yakın arkadaşıma sorarak aldım. Yakın çevremin önerisi ile aldım desem?

7/8 Siparişin kaç günde geldi? 2 günde bana ulaştı. 3-4 gün bekledim. 1 hafta sürdü ya.