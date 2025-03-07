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En son sipariş ettiğin kıyafeti tahmin ediyoruz!

22.02.2025 22:56
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Kıyafet alışverişinde karar verme anlarını biliyoruz: Sepete ekle, çıkar, tekrar ekle… Ama bu sefer biz sihirbazlık yapıp son siparişini tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsan başlıyoruz!

En son sipariş ettiğin kıyafeti tahmin ediyoruz!

En son ne sipariş ettiğini beraber öğrenelim!

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Kapı çaldı ve kargo geldi! Paketi açarken ilk düşündüğün şey ne oldu?

Kapı çaldı ve kargo geldi! Paketi açarken ilk düşündüğün şey ne oldu?
Acaba bedeni tutturabildim mi?
Renk ekranda nasıldı, gerçekte nasıl çıktı?
Hemen denemeliyim yaa... Kombin yapsam mı?
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Ürünü sipariş ettiğinde "Siparişiniz alındı!" yazısını gördüğün an içinden neler geçti?

Ürünü sipariş ettiğinde "Siparişiniz alındı!" yazısını gördüğün an içinden neler geçti?
Pek bir şey hissetmedim açıkçası.
"Acaba kaç günde gelir?" diye düşündüm.
Çooook heyecanlandım!
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Bu ürün tam olarak hangi pakette geldi?

Bu ürün tam olarak hangi pakette geldi?
Kargo poşetinde geldi.
Kutuda gönderildi.
Vakumlanmış halde geldi.
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Ürünü taksitle mi aldın yoksa peşin mi?

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Sipariş vermeden önce üründe ilk dikkat ettiğin şey ne oldu?

Sipariş vermeden önce üründe ilk dikkat ettiğin şey ne oldu?
Ürün yorumları.
Değerlendirme sayısı.
Satıcı puanı.
Satın aldığım platformun güvenirliği.
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Bu kıyafeti sipariş etmeden önce yakın çevrenin görüşlerini aldın mı?

Bu kıyafeti sipariş etmeden önce yakın çevrenin görüşlerini aldın mı?
Hiç kimseye sormadan aldım valla.
Birkaç yakın arkadaşıma sorarak aldım.
Yakın çevremin önerisi ile aldım desem?
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Siparişin kaç günde geldi?

Siparişin kaç günde geldi?
2 günde bana ulaştı.
3-4 gün bekledim.
1 hafta sürdü ya.
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Son olarak şunu soralım: Bu kıyafeti ilk olarak nerede giymeyi düşünüyorsun?

Son olarak şunu soralım: Bu kıyafeti ilk olarak nerede giymeyi düşünüyorsun?
Her gün giyebileceğim bir şey. Ama önce yıkamam lazım!
Bir davette giyebilirim.
Mekana göre değişir ama sık sık giyebilirim.
Anahtar Kelimeler:
moda Philips Yaşam Kategorisi
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