En son sipariş ettiğin kıyafeti tahmin ediyoruz!

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Kapı çaldı ve kargo geldi! Paketi açarken ilk düşündüğün şey ne oldu?
Acaba bedeni tutturabildim mi?
Renk ekranda nasıldı, gerçekte nasıl çıktı?
Hemen denemeliyim yaa... Kombin yapsam mı?
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Ürünü sipariş ettiğinde "Siparişiniz alındı!" yazısını gördüğün an içinden neler geçti?
Pek bir şey hissetmedim açıkçası.
"Acaba kaç günde gelir?" diye düşündüm.
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Bu ürün tam olarak hangi pakette geldi?
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Sipariş vermeden önce üründe ilk dikkat ettiğin şey ne oldu?
Satın aldığım platformun güvenirliği.
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Bu kıyafeti sipariş etmeden önce yakın çevrenin görüşlerini aldın mı?
Hiç kimseye sormadan aldım valla.
Birkaç yakın arkadaşıma sorarak aldım.
Yakın çevremin önerisi ile aldım desem?
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Siparişin kaç günde geldi?
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Son olarak şunu soralım: Bu kıyafeti ilk olarak nerede giymeyi düşünüyorsun?
Her gün giyebileceğim bir şey. Ama önce yıkamam lazım!
Mekana göre değişir ama sık sık giyebilirim.