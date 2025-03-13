En tatlı kendin yap etkinliği! Evde şekilli mumlar yapma rehberi

1. Gerekli olan tüm malzemeleri hazırlayın.

Parafin, soya wax ve balmumu gibi temel malzemeleri edinmelisiniz. Renk vermek için mum boyaları ve doğal pigmentler kullanabilirsiniz. Koku eklemek için esansiyal yağlara kesinlikle bakın! Mum kalıpları ve fitili unutmamalısınız. Ayrıca benmari usulü eritme yapabilmek için bir kabınız olmalı.



2. Mum balmumunu ya da parafini bir güzel eritin.

Bir tencereye su koyup içine ısıya dayanaklı bir kap koyun. Bu kaba ise balmumunu ya da parafini yerleştirin. Benmari yöntemi ile eriterek yanmasını önleyebilirsiniz. İçinde pütür kalmayacak şekilde eritin. Eritirken izlemek sizi mest edecektir.



3. İstediğiniz rengi ve kokuyu ekleyin.

Mum tamamen eridikten sonra istediğiniz renkte mum boyası ekleyebilirsiniz. Renkleri karıştırıp sizi yansıtan bir renk elde edebilirsiniz! İyice karıştırdıktan sonra esansiyel yağ ekleyerek mumlarınıza hoş bir koku verebilirsiniz. Lavanta, vanilya, tarçın... Bu kokular sizi eritebilir.



4. Fitili düzgünce kabınıza yerleştirin.

Mum kabınızı alın ve tam ortasına fitili yerleştirin. Fitil tutucu kullanırsanız daha kolay olabilir. Eğer fitil tutucunuz yoksa çift taraflı bant da işinize yaracaktır. Erittiğiniz balmumunu koyduğunuzda fitil kaybolmamalı! Bu yüzden uzunca bir şey yerleştirmeniz iyi olur.



5. Mumu kalıba yavaşça ve dikkatlice dökün.

Erittiğiniz, renklendirdiğiniz ve kokularla süslediğiniz balmumunuzu yavaş bir şekilde kalıba dökün. Hava kabarcıkları olmamalı! Bu yüzden sakin bir şekilde hareket etmelisiniz.



6. Mumunuzu donması ve sertleşmesi için kenara bırakın.

İsterseniz oda sıcaklığında isterseniz buzdolabında bekletebilirsiniz. Tamamen donduğundan emin olun. Donması süresi ortalama 2 ila 4 saat arasında sürer. Kalıptan kolay çıkıp çıkmadığına bakarak donup donmadığını anlayabilirsiniz.



7. Katmanlı ya da renk geçişli mumlar yapabilirsiniz.

Ruhunuz gibi enerji dolu bir mum yapabilirsiniz. İlk renkli katmanı döktükten sonra bekleyip ikinci rengi ekleyebilirsiniz. Her katman için hafifçe sertleşmesini bekleyerek efektler oluşturabilirsiniz.



8. Mumuzu daha eğlenceli ve özgün hale getirin.

Kuru çiçeklerinizi, tarçın kabuklarınızı ve kahve çekirdeklerinizi hazırlayın! Dekoratif bir görünüm kazandırmak için işinize yarayabilir. Şeffaf jel kullanarak içinde küçük objeler ve detaylar olan mumlar elde edebilirsiniz.



9. Dikkatli bir şekilde kalıptan çıkarın.

Mumunuzun tamamen donduğundan emin olduktan sonra kalıbı ters çevirerek yavaşça çıkarın. Zorlandığınızı hissederseniz buzdolabında birkaç dakika daha bekletebilirsiniz. O zaman daha rahat olur.



10. Fitili kısaltarak uygun boyuta getirin.

Sağlam bir şekilde yerleştirdiğiniz fitili uygun boyutta kesin. Yaklaşık 1 cm kalacak şekilde keserseniz daha estetik bir görüntü olabilir. Uzun fitiller fazla is çıkarır. O yüzden öylece bırakmamanız gerekir. Mumunuzu en uygun yere yerleştirin ve tadını çıkarın...

