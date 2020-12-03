En ucuz kış lastiği Aralık 2020... Son dakika: Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli? Güncel kış lastiği fiyat listesi!

Kış mevsiminde sürücünün ve aracın güvenliğini en yüksek sevide tutmaya yardımcı olan kış lastiği kullanmak oldukça önemli bir konu. Hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu olmasa da güvenlik için birçok vatandaş kullanmaya devam ediyor. En ucuz kış lastiği fiyatlarını araştıran vatandaşlara, kış lastiğinin uygun fiyatlı da olsa sürüş güvenliğini sağlayanlardan birini seçmenizi tavsiye ederiz. Peki kış lastiği alırken nelere dikkat edebiliriz?
Birçok vatandaşın gündeminde en uygun kış lastiği yer alıyor. Kış aylarında yaşanan ıslak zeminde tehlikesini yaşamamak için kullanılan kış lastiği sürüş güvenliği için hayati öneme sahip. Vatandaşlar kış lastiğinin yakıt tüketiminde de etkili olduğunu bildiği için araştırma yaparken, hem uygun hem de kaliteli kış lastiği fiyatlarını araştırıyor. Özellikle kalitesi az ve verimsiz kış lastikleri hem paranızın boşa gitmesine hem de can güvenliğinizin riske atılmasına neden oluyor. Piyasada şu an oldukça çok çeşitte kış lastiği yer alıyor fakat aralarında en uygun olanını edinmenizde fayda var. İşte jant sınıfına göre güncel kış lastiği fiyatları...
Semperit 185/65/15 inç kış lastiği fiyatı :312.8 lira
Laufenn 195/65/15 kış lastiği fiyatı :314.5 lira
Milestone 195/65/15 kış lastiği fiyatı :318.1 lira
Nokian 185/65/15 kış lastiği fiyatı :337.5 lira
Riken 185/60/15 kış lastiği fiyatı :349.2 lira
Petlas 195/60/15 kış lastiği fiyatı :391 lira
Goodyear 195/60/15 kış lastiği fiyatı :432.8 lira
Continental 195/65/15 kış lastiği fiyatı :437.3 lira
Pirelli 185/60/15 kış lastiği fiyatı :438.8 lira
Lassa 205/65/15 kış lastiği fiyatı :451 lira
Michelin 185/65/15 kış lastiği fiyatı :621 lira
Milestone 205/60/16 inç kış lastiği fiyatı :386.3 lira
Riken 195/60/16 kış lastiği fiyatı :420.4 lira
Semperit 205/60/16 kış lastiği fiyatı :437 lira
Petlas 205/60/16 kış lastiği fiyatı :450 lira
Kormoran 205/65/16 kış lastiği fiyatı :462.6 lira
Lassa 205/60/16 kış lastiği fiyatı :497 lira
Roadstone 195/60/16 kış lastiği fiyatı :527.1 lira
Barum 205/60/16 kış lastiği fiyatı :550 lira
Nokian 195/60/16 kış lastiği fiyatı : 597 lira
Pirelli 205/65/16 kış lastiği fiyatı : 623 lira
Goodyear 205/60/16 kış lastiği fiyatı: 702 lira
Michelin 205/60/16 kış lastiği fiyatı: 868.9 lira
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar lastiklerin adet fiyatıdır. Kış lastiği aldıktan sonra; takma, balans ayarı, sökme, ve gerekirse sibop değişimi gereklidir.