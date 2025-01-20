En üşendiğimiz anlarda yardımımıza koşan stil önerileri

1. Gardırobunda her zaman kurtarıcı parçaların olmalı.

2. Aksesuarları olmayan bir kombin, kombin değildir!

Gardırobunda çeşit çeşit kıyafet var ama her yerde kullanabileceğin bazı parçalar mutlaka olmalı. Bunlardan kastımız beyaz, siyah tişörtler mesela. Ya da her şeye uyabilen kot pantolon ve düz renk bir ceket. Bu parçalar en zor günlerde senin kurtarıcı kombinlerine yardımcı olacaktır.



Aksesuarlar, kombinlerin temelleri diyebiliriz. Küçük parçalar olsa da bunlar olmadan kıyafetler tam bir kombin olmuyor. Sade giydiğin bir kıyafeti şık aksesuarla tamamlayarak o günü kurtarabilirsin. Fular ya da gösterişli bir küpe, tüm kombinin havasını değiştirecektir.

3. Kombin yapmanın çok kolay bir yolu var.



Kombin düşünemeyecek kadar yorgunsan bunun bir kolay yolunu söyleyelim. Basic bir tişört ve bir pantolona bir parça daha ekleyerek hızlı ve şık bir kombin yapabilirsin. Peki ne olacak bu parça? Bunu duruma göre seçebilirsin. Üçüncü parça bir ceket olabileceği gibi bir şal ya da farklı bir aksesuar da olabilir.

4. Saçınla uğraşmak istemediğin zamanlar için küçük bir tüyo…



Diyelim o gün saçınla uğraşmak istemiyorsun ya da saçın bir türlü şekil almıyor. O zaman yapacağın şey çok basit. Hemen şapkanı tak. Üzerine bir de gözlük ekledin mi her kombine uyacak bir stilin oldu işte! Bu stilini ister spor ister şık bir kombinle kolayca tamamlayabilirsin.

5. Renk uyumu zorsa sana kolay bir yolunu gösterelim.



Hangi renk hangi renge uyar, bunu seçmek bazen zor olabiliyor. Bu kadar uğraşmak istemediğin anlarda yapman gereken aynı rengin farklı tonlarının bir araya getirmek. Bu sayede zahmetsiz şekilde şık bir kombin yapabileceksin. Siyah, beyaz ya da nude tonlar bunu yapmak için ideal diyebiliriz.

6. Ayakkabı seçimi de önemli!



Bağcıklı ya da zor giyilen ayakkabılar ne kadar güzel olsa da çok zahmetli. O yüzden daha kolay giyilip çıkarılan ayakkabılar tercih edebilirsin. Yaz için düz sandaletler mesela ideal. Kış için de bağcıksız giyilebilen spor ayakkabılar kombin yapmaya üşendiğin zamanlar için ideal.

7. Ütü yapmayı rafa kaldıran buharlı düzleştirici ile kıyafetleri hızlıca pürüzsüz hale getir!



Ütü yapmayı kim sever ki? Ama giyeceğimiz kıyafeti mecbur düzeltmemiz gerekiyor. Bizim gibi üşenenler için bunun da çok kolay bir yolu var. Philips STH5000 böyle zamanlarda en büyük yardımcın olacak. Buharlı düzleştirici sayesinde ütüye veya ütü masasına gerek olmadan giyeceğin kıyafetlerin kırışıklıklarını şipşak açabileceksin.

8. Yeni aldığın kıyafetlerin zamansız parçalar olmasına dikkat et deriz!



Bazı kıyafetler var ki onları sadece belli dönemler giyebiliyorsun. Çünkü modası geçince artık kullanılamaz oluyor. Böyle kıyafetlere çok yatırım yapmamalısın bizce. Daha çok her zaman giyebileceğin kıyafetlerin olursa en zor anlarda bile hızlıca kombin yapman kolaylaşır.

9. Uyumlular hep bir arada olsun!



Kıyafetlerini uyumlu şekilde ayırırsan kombin yapacağın zaman işin çok kolaylaşır. Hemen çıkman gereken ya da kombin yapmakla uğraşmak istemediğin zamanlarda bu uyumluları giyip çıkabilirsin.

10. Çanta seçimi de önemli bir seçim!



Çantalar, kombinleri patlatan aksesuarlar. Çok basit bir kombin yapsan da çanta ile bunu şık bir hale getirebiliyorsun. Yani çok çaba harcamadan basit kıyafetlerle de gayet güzel bir kombin yapmış oluyorsun.

11. Düzenli gardırop kolay kombin demek.



Gardıropla ilgili birçok tüyo verdik. Bunlardan en önemlisi de gardırobun düzenli olması. Sadece kıyafetlerin katlı ya da asılı olmasından bahsetmiyoruz elbette. Gereksiz kıyafetlerin olmaması ya da mevsime göre kıyafetlerin yer alması da bu düzenle alakalı. Sadece işine yarayan parçaların olduğu bir gardırobun olursa çok daha kolay kombin yapabilirsin.