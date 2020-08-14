En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!

Olay, Çin'in Hangzhou şehrinde meydana geldi. Takma adı Xiao Ni olan kadın, 23 Temmuz akşamı duş alırken, lavabosundan yere düşen siyah küçük bir çubuk fark etti.Siyah çubuğun ne olduğunu öğrenmek isteyen Xiao Ni, kadın, en yakın arkadaşı olan Xiao Jia ve eşinin evine gitti.

EN YAKIN ARKADAŞININ EŞİ ÇIKTI

Nesneyi gören en yakın arkadaşının eşi Sheng ‘in nesnenin bir gizli kamera olduğunu söylediği ifade edildi. Banyosunda bulduğu gizli kamera nedeniyle oldukça tedirgin olan kadının en sonunda polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Olayı araştıran polis ekipleri Xiao Ni’ye, odasında hiçbir şeyin çalınmamış olması nedeniyle kameranın tanıdığı biri tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, koridorlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Sheng olduğunu tespit etti. 3 Ağustos’ta gözaltına alınan Sheng’in olayı itiraf öğrenildi.

KAMERADA 7 VİDEO BULUNDU

Sheng’in, 22 Temmuz’da Xiao Ni ve kendi eşi yemek yemek için dışarıda olduğu sırada kadının odasına gizlice girdiğini ve kamerayı lavabonun altına tutkalla yapıştırdığını itiraf etti. Xiao Ni’nin kamerayı fark etmesine rağmen, kamerada Ni'ye ait 7 video ortaya çıktı.