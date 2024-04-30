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    4. En yaşlı Miss Universe yarışmacısı! Yaşını duyan şoke oluyor 'İnsanlar yaşımı asla tahmin edemez'

    En yaşlı Miss Universe yarışmacısı! Yaşını duyan şoke oluyor 'İnsanlar yaşımı asla tahmin edemez'

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.04.2024 14:48
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    Alejandra Rodriquez isimli bir kadın yakın zamanda Buenos Aires Kainat Güzeli unvanını aldı. Güzellik yarışmasını kazanan Rodriquez şimdi gözlerini daha büyük hedeflere dikmiş durumda. Miss Universe yarışmasına katılarak şimdiye kadarki en yaşlı Kainat Güzeli olmayı uman kadının yaşını duyanlar ise çok şaşırıyor.

    60 yaşındaki Arjantinli avukat, şimdiye kadarki en yaşlı Kainat Güzeli yarışmacısı olmayı umuyor. Alejandra Rodriquez geçen hafta Buenos Aires Kainat Güzeli seçildi. Bu, mayıs ayında ülke çapındaki yarışmada eyaleti temsil etmesini sağladı. Daily Star'da yer alan habere göre, Alejandra, güzellik yarışmalarında yarışmaya göre yaşlı olduğunu düşünüyordu ancak kurallarda değişiklik yapıldığında düşünceleri değişti.

    Yarışma 1952'de başladığında Miss Universe yarışmacılarının 18-28 yaşları arasında olması ve ayrıca bekar ve çocuksuz olması gerekiyordu. Ancak geçen yıl kurallarda 18 ila 73 yaş arası kadınların yarışmasına izin verilecek şekilde değişiklik yapıldı. Diğer faktörler önemli değildi ve rekabet daha kapsayıcı hale getirildi. Yeni yönergeler ilk kez bu yıl uygulanacak. Şu anda R'Bonney Gabriel, 2022'de 28 yaşında iken tacını alarak Kainat Güzeli unvanını alan en yaşlı yarışmacı oldu.

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    Yeni taç giyen Miss Buenos Aires, okulu bıraktıktan sonra hukuk okuduktan sonra gazeteci olarak çalıştı ve bir hastanede hukuk danışmanı oldu. Alejandra, gençlik ışıltısı nedeniyle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor ve bunun tamamen diyetine ve aktif kalmasına bağlı olduğunu söylüyor.

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    Çıkışa "Temel şey sağlıklı bir yaşam sürmek, iyi beslenmek, fiziksel aktivite yapmaktır" dedi. "Normal bakım, çok sıra dışı bir şey değil ve biraz genetik. Yapmaya çalıştığım şey aralıklı oruç tutmak, bunun çok işe yaradığını düşünüyorum. Daha sonra organik yiyecekler, bol meyve, bol sebze yemeye ve iyi kremler kullanmaya çalışıyorum."

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    Ayrıca haftada üç kez egzersiz yapmaya da zaman ayırıyor ve yürüyüş ve koşuya devam ediyor. Alejandra, konu egzersiz olduğunda "aşırı olmadığını" ancak formda kalmak için üzerine düşeni yaptığından emin olduğunu söyledi.

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    Geçtiğimiz günlerde çeşitli yaşlardan 35 yarışmacıya karşı yarışarak Miss Buenos Aires unvanını kazandı. Şöyle açıkladı: "Her yaştan 35 katılımcıydık; en büyüğü 18 ile 73 yaş arasıydı. Yaş kategorisi yoktu."

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    Şimdi Alejandra çok heyecanlı ve modern güzellik yarışmalarında yaşlı kadınları temsil etmekten büyük gurur duyuyor. Bundan önce 25 Mayıs'ta Buenos Aires'te gerçekleşecek olan Miss Arjantin yarışmasına odaklanıyor.

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    Alejandra, "Bu yeni paradigmayı güzellik yarışmalarında temsil etmekten heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil aynı zamanda başka bir değerler bütünü olduğu yeni bir aşamayı başlatıyoruz. Ben bu nesilde bununla başlayan ilk kişiyim. "

    Miss Universe yarışmasının 28 Eylül 2024'te yapılması planlanıyor.

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