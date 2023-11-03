HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EN YENİ, BAYRAKLI CUMA MESAJLARI! Ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları BURADA!

EN YENİ, BAYRAKLI CUMA MESAJLARI! Ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları BURADA!

03.11.2023 00:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayraklı cumalar mesajları 2023 ekranı ve sözleri internette araştırılıyor. Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle birçok kişi sevdiklerine bayraklı cuma mesajı göndermek istiyor. Cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle de bayraklı cuma mesajları daha çok sorgulanıyor. İşte 3 Kasım hayırlı cumalar mesajları...

EN YENİ, BAYRAKLI CUMA MESAJLARI! Ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Birbirine ağlatan cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 3 Kasım Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

BAYRAKLI CUMA MESAJLARI

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Amin) Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

bayrakli-cuma-mesajlari-2-576_2

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. “Hayırlı Cumalar”

4100beba84b0a0e3777c4b3957ba24a5

1200x627-turk-bayrakli-anlamli-ve-resimli-cuma-mesajlari-ile-sozleri-2019-en-guzel-kisa-ve-uzun-resimli-cuma-mesajlari-ve-sozleri-1570769174134

EN ANLAMLI, FİLİSTİNLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi !!...

Yer yüzünde okunan,

Gök kubbede yankılanan,

Her Ezan sayısı adedince,

Senden af diliyorum...

Sen beni ve bizleri affeyle...

t4t7o7f4o3y1c2u4y8

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayâsızca bir işgal ve tecavüze karşı bu meydanda, huzurunda toplandık, milletçe ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım! Hayırlı Cumalar

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz; "Ya rabbi, İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle" diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.

41148ce5-28dd-401b-b83f-e63c6c9431cd

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanma davasına dakikalar kala eşini bıçakladı!Boşanma davasına dakikalar kala eşini bıçakladı!
55 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek!55 il başkanından Kılıçdaroğlu'na destek!
O görüntüleri paylaştılar! "Ölü sayıda açıklanandan fazla"O görüntüleri paylaştılar! "Ölü sayıda açıklanandan fazla"
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları cuma mesajları yazılı anlamlı resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.