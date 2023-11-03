EN YENİ, BAYRAKLI CUMA MESAJLARI! Ayetli, dualı, anlamlı, resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Birbirine ağlatan cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 3 Kasım Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

BAYRAKLI CUMA MESAJLARI

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Amin) Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. “Hayırlı Cumalar”

EN ANLAMLI, FİLİSTİNLİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi !!...

Yer yüzünde okunan,

Gök kubbede yankılanan,

Her Ezan sayısı adedince,

Senden af diliyorum...

Sen beni ve bizleri affeyle...

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e, zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayâsızca bir işgal ve tecavüze karşı bu meydanda, huzurunda toplandık, milletçe ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle Allah'ım! Hayırlı Cumalar

Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz; "Ya rabbi, İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle" diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin







