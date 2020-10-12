En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun

Temel olarak, küçük, atılmış bir peruk gibi görünüyor, ama bunlardan birinin kafanıza düşmesini istemezsiniz.

Kedi tırtılı olarak adlandırılan ve uzun zamandır dünyadaki en zehirli tırtıllardan biri olarak kabul edilen tırtıllara karşı uzmanlar uyarıyor.

Virginia'nın doğu kesimindeki "parklarda veya yapıların yakınında" birçok kez görülen tırtıllar için uzmanlar 'Bu tırtıla #SosyalMesafe koyun!' şeklinde açıklama yayınladılar.

Yani, tırtılın sahip olduğu o tüylü ve inanılmaz görünüşünün arasında, oldukça hasta olmanıza neden olabilecek bir dizi zehirli diken salgılanıyor. Virginia Tech üniversitesinde Böcek Tanımlama Laboratuarında teşhis uzmanı olarak çalışan Theresa Dellinger, CNN'e şunları söyledi: 'Bu tırtıl uzanıp da sizi ısırmaz ancak biri bu kıllara dokunursa toksinlerini salar ve siz de buna tepki verirsiniz" dedi.

Michigan Üniversitesi'ne göre, kedi tırtılıyla temas etmek şişmiş bezeler, ateş, kaşıntılı kızarıklık, kas krampları ve kusmayı içeren bir tepkiye neden olabiliyor.

EN ZEHİRLİ TIRTILLARDAN BİRİ

CBS News'e göre, güney flanel güvesinin larvası olan kedi tırtılı, ABD'deki en zehirli tırtıllardan biri.