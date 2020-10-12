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En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgını ve daha saymak istemediğimiz bir sürü olayla 2020 yılı devam ediyor. Şimdi ABD'de tüylü tırtıllar görülmeye başladı ve uzmanlar uyarıyor: Bu tırtıla #SosyalMesafe koyun!

En zehirli tırtıllardan biri: Sosyal mesafe koyun

Temel olarak, küçük, atılmış bir peruk gibi görünüyor, ama bunlardan birinin kafanıza düşmesini istemezsiniz.

Kedi tırtılı olarak adlandırılan ve uzun zamandır dünyadaki en zehirli tırtıllardan biri olarak kabul edilen tırtıllara karşı uzmanlar uyarıyor.

Virginia'nın doğu kesimindeki "parklarda veya yapıların yakınında" birçok kez görülen tırtıllar için uzmanlar 'Bu tırtıla #SosyalMesafe koyun!' şeklinde açıklama yayınladılar.

Yani, tırtılın sahip olduğu o tüylü ve inanılmaz görünüşünün arasında, oldukça hasta olmanıza neden olabilecek bir dizi zehirli diken salgılanıyor. Virginia Tech üniversitesinde Böcek Tanımlama Laboratuarında teşhis uzmanı olarak çalışan Theresa Dellinger, CNN'e şunları söyledi: 'Bu tırtıl uzanıp da sizi ısırmaz ancak biri bu kıllara dokunursa toksinlerini salar ve siz de buna tepki verirsiniz" dedi.

Michigan Üniversitesi'ne göre, kedi tırtılıyla temas etmek şişmiş bezeler, ateş, kaşıntılı kızarıklık, kas krampları ve kusmayı içeren bir tepkiye neden olabiliyor.

EN ZEHİRLİ TIRTILLARDAN BİRİ

CBS News'e göre, güney flanel güvesinin larvası olan kedi tırtılı, ABD'deki en zehirli tırtıllardan biri.

Kedi tırtılı genellikle ABD'nin bu bölümünde değil, daha güneyde veya orta batıda bulunur. Bununla birlikte, potansiyel olarak iklim değişiklikleri nedeniyle, şimdi Virginia'ya giriyor.

Bilim adamları bunu yakından inceliyorlar ve patlayan popülasyondan pek rahatsız değiller, çünkü doğal avcıların bunu onlar için halledeceğini umuyorlar.

Bununla birlikte, kontrolden çıktığını düşünürlerse, müdahale etmek zorunda kalacaklar.

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