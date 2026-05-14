En zorlu kırışıklıkları bile tek seferde yok etmenizi sağlayacak doğru ısı tüyoları

Ütüye başlamadan önce etiketleri kontrol etmelisiniz. Hangi kumaşın ne kadar ısıya dayanıklı olduğu burada yazar. Eğer etikete bakmadan ütü yaparsanız kumaşın yanmasına ya da parlamasına neden olabilirsiniz. Hatta hassas kumaşlarda geri dönülmez sonuçlar oluşabilir. Bu yüzden ütüye başlamadan önce etikete dikkat edin!
İpek hassas bir kumaştır. Yüksek ısı kullandığınız zaman kumaş zarar görebilir. Bu da iz oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden ütünüzü düşük sıcaklığa ayarlayın. Hatta ütü ile kumaş arasına ince bir bez koyabilirsiniz.
Keten kumaşlar kırışmaya en meyilli olanlardan biridir. Tamamen kuru olduklarında ütülemeniz zor olabilir. Bu yüzden hafif nemliyken ütüleyebilirsiniz. Nem sayesinde kırışıklıklar daha kolay bir şekilde açılır.
Polyester gibi sentetik kumaşlar yüksek ısı sevmez. Fazla sıcaklık nedeniyle kumaş eriyebilir ve şekli bozulabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık kullanmanız gerekir. Ayrıca ütüyü kumaş üzerinde uzun süre bekletmeyin.
Kırışıklıkların açılması için ütüyü aynı noktada uzun süre bekletmek işe yaramaz! Tam tersine kumaşa zarar vermiş olursunuz. Özellikle kıyafet koyu renkliyse parlamalar oluşabilir. Bu yüzden ütüyü sürekli hareket ettirmelisiniz.
Kirli ya da nemli ütü masaları kıyafetlerde leke oluşturabilir. Ayrıca ütü masasının düzgün bir yüzeye sahip olması gerekir. Ütü yapmadan önce masanın üzerini temizleyin ve kılıfını düzeltin. Bu küçük detaylar sayesinde kırışıklıkları daha kolay açabilirsiniz.
Kıyafetler tamamen kuruduğu zaman kırışıklıkları açmak zor olabilir. Bu yüzden yanınızda bir sprey şişesi bulundurabilirsiniz. Hafifçe su sıkarak kumaşı daha kolay ütüleyebilirsiniz. Özellikle pamuklu kıyafetlerde bu yöntem çok işe yarar!
