En zorlu kırışıklıkları bile tek seferde yok etmenizi sağlayacak doğru ısı tüyoları

1. Kumaş etiketlerini kontrol edin.



Ütüye başlamadan önce etiketleri kontrol etmelisiniz. Hangi kumaşın ne kadar ısıya dayanıklı olduğu burada yazar. Eğer etikete bakmadan ütü yaparsanız kumaşın yanmasına ya da parlamasına neden olabilirsiniz. Hatta hassas kumaşlarda geri dönülmez sonuçlar oluşabilir. Bu yüzden ütüye başlamadan önce etikete dikkat edin!

2. Pamuklu kumaşlarda yüksek ısı kullanabilirsiniz.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

3. İpek kumaşlarda düşük ısı tercih edin.

Pamuklu yapıda olan kıyafetler yüksek ısıya daha dayanıklıdır. Kırışıklıkları açmak için yüksek ısı kullanabilirsiniz. Özellikle gömlek ve tişörtlerde bu yöntem oldukça işe yarar. Yine de ütüyü aynı noktada uzun süre bekletmeyin. Yoksa kumaşta parlama oluşabilir.



İpek hassas bir kumaştır. Yüksek ısı kullandığınız zaman kumaş zarar görebilir. Bu da iz oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden ütünüzü düşük sıcaklığa ayarlayın. Hatta ütü ile kumaş arasına ince bir bez koyabilirsiniz.

4. Keten kumaşları nemli bir şekilde ütüleyin.



Keten kumaşlar kırışmaya en meyilli olanlardan biridir. Tamamen kuru olduklarında ütülemeniz zor olabilir. Bu yüzden hafif nemliyken ütüleyebilirsiniz. Nem sayesinde kırışıklıklar daha kolay bir şekilde açılır.

5. Buhar gücünden yararlanın.

6. Sentetik kumaşlarda fazla ısı kullanmayın.

Ütülerdeki buhar özelliği boşuna yok! Sert kırışıklıkları buhar yardımıyla açabilirsiniz. Buhar, kumaş liflerini yumuşatır ve böylece kırışıklıklar daha kolay açılır. Özellikle kalın kumaşlarda oldukça işe yarar. Bu yüzden ütünüzün buhar ayarlarını kullanmayı unutmayın!



Polyester gibi sentetik kumaşlar yüksek ısı sevmez. Fazla sıcaklık nedeniyle kumaş eriyebilir ve şekli bozulabilir. Bu yüzden düşük sıcaklık kullanmanız gerekir. Ayrıca ütüyü kumaş üzerinde uzun süre bekletmeyin.

7. Ütüyü kıyafetlerin üzerinde bekletmeyin.



Kırışıklıkların açılması için ütüyü aynı noktada uzun süre bekletmek işe yaramaz! Tam tersine kumaşa zarar vermiş olursunuz. Özellikle kıyafet koyu renkliyse parlamalar oluşabilir. Bu yüzden ütüyü sürekli hareket ettirmelisiniz.

8. Koyu renk kumaşları tersine çevirip ütüleyin.

9. Ütü masasını temiz tutun.

Siyah ve koyu renk kumaşlarda ütü izi daha belirgin olabilir. Bu yüzden kıyafetleri ters çevirerek ütülemeniz gerekir. Böylece parlama riskini azaltmış olursunuz. Ayrıca kumaşın dış yüzeyi daha uzun süre yeni görünür.



Kirli ya da nemli ütü masaları kıyafetlerde leke oluşturabilir. Ayrıca ütü masasının düzgün bir yüzeye sahip olması gerekir. Ütü yapmadan önce masanın üzerini temizleyin ve kılıfını düzeltin. Bu küçük detaylar sayesinde kırışıklıkları daha kolay açabilirsiniz.

10. Kurumuş kıyafetleri spreyle nemlendirin.



Kıyafetler tamamen kuruduğu zaman kırışıklıkları açmak zor olabilir. Bu yüzden yanınızda bir sprey şişesi bulundurabilirsiniz. Hafifçe su sıkarak kumaşı daha kolay ütüleyebilirsiniz. Özellikle pamuklu kıyafetlerde bu yöntem çok işe yarar!