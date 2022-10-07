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Enbiya hatmi nasıl yapılır, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili gecesinde enbiya hatmi okunuşu!

07.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enbiya hatmi nasıl yapılır, sorusunun yanıtı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün çok sayıda vatandaş Peygamber Efendimiz'e salavat getirecek, bolca dua edecek. Peki, Enbiya hatmi nedir, faziletleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili gecesinde enbiya hatmi okunuşu...

Enbiya hatmi nasıl yapılır, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili gecesinde enbiya hatmi okunuşu!

Enbiya hatmi Mevlid Kandili gecesinde yapılır. Hatmi enbiyada İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’de geçen Hz. Âdem, Hz. Eyyüb, Hz. Yunus gibi peygamberlerin duaları belirli sayılarda inananlar tarafından okunur. Peki, Enbiya hatmi nasıl yapılır, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili gecesinde enbiya hatmi okunuşu ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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ENBİYA HATMİ NASIL YAPILIR?

Enbiya hatmi için ilk olarak 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunması gerekmektedir.

Peşinden "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn."okunur.

Sonrasında "Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym." denilerek, buna göre hareket edilir.

Hatme şu sırayla devam edilmelidir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.
100 kere: Salevat-ı şerife,
100 kere: Salevat-ı şerife,
500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife
Son olarak da dua edilir.

Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre Hatm-i Enbiyâ'da 500'er kez olmak üzere 4 dua okunmaktadır.

Söz konusu duaların ilki Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un ve dördüncüsü ise İslam peygamberi Hz. Muhammed'in duasıdır.

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ENBİYA HATMİ NEDİR?

Enbiya hatmi çok sayıda kaynakta yer alan bilgiye göre; vliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen hatimdir.

Enbiya hatminde Hz. Âdem, Hz. Eyyub , Hz. Yunus ve ve Hz. Muhammed'in okudukları ve İslam dininin kutsal kiştabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan dualar okunur.

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MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler şu şekildedir:

"Lâ ilâe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

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MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili tesbihleri:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmalıdır. Birçok kaynakta yer alan bilgilere göre; İslam Peygamberi Hazreti Muhammed bugün oruç tuttuğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed Mevlid Kandili'nde oruç tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

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Mevlid Kandili'nde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir.

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Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

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MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimi olan Mevlid Kandili'nde okunacak dualar şu şekildedir:

"Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!"

  • Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur. Ardından ise "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

"Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym"

Sonrasında ise sırasıyla hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

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Mevlid kandili
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