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  4. Endişelen görüntü! Kocaeli'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

Endişelen görüntü! Kocaeli'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu

18.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Başiskele'de sahil şeridinin belirli bölümlerinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirtti.

İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.

"MÜSİLAJ OLAYINDAN SONRA BİRAZ DAHA FAZLALAŞTI"

Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj (deniz salyası) olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.

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"ÖLÜMLERLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER YAPILACAK"

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek, "Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor. Fotoğraflardan, aldıkları besinlere bağlı, kontaminasyona bağlı bir ölüm gibi görünmüyor. Ortam koşullarına adapte olma kabiliyetleri yüksek organizmalardır ama ani sıcaklık değişimleri, oksijen derişiminde azalma gibi hususlar etkili olmuş olabilir. Kuvvetli rüzgarlar, alt tabakadaki oksijen derişimi düşük suları yüzeye çıkarmış olabilir. Akıntılar tarafından sürüklenmiş ve karaya vurmuş olabilirler. Olasılıklar artırılabilir ancak bir ölçüm sonucu olmadan konuşmak afaki olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli deniz salyası
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