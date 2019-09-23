Endometriozis (çikolata kisti) belirtileri depresyonu tetikliyor

Ancak söz konusu belirtiler yüzünden yaşam kalitesi düşerken sosyal yaşam da olumsuz yönde etkileniyor. Kişinin partneri ile sürdürdüğü sağlıklı ilişki tehlikeye giriyor, cinsel açıdan isteksizlik uzun vadede kişinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olarak depresyonu tetikleyebiliyor.

Çikolata kisti olan kadınlarda kasık ve alt karın bölgesinde şiddetli ağrı, ağrılı idrar yapma, ağrılı dışkılama, cinsel ilişki sırasında kanama ve ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler, kadınlar tarafından önemsenmediği için de çikolata kistinin erken teşhisi mümkün olmuyor.

Çikolata kistinin doğrudan depresyonu tetikleyen kimyasal bir etkisi yok. Ancak kistin varlığı kişinin yaşam kalitesini oldukça ciddi boyutlarda etkilediği için bir sonuç olarak depresyon ortaya çıkabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner, çikolata kisti (endometriozis) oldukça faydalı bilgiler sunarken, depresyona neden olabileceğinin de altını çizdi.

SOSYAL HAYATI PASİFİZE EDİYOR

Şiddetli ağrılar ve ağrılı adet kanamaları gibi sorunlar da kişinin sosyal açıdan pasifleşmesine neden oluyor. Kişi, bu sorunları yaşadığı için dışarı çıkmaktan, insanlarla zaman geçirmekten kaçınırken özellikle ağrılar sebebiyle iş hayatında da zorluklar çekiyor.

Bu sorunların hepsi bir araya geldiği zaman sürekli stres hali, sosyal çevreden uzaklaşma ve yapılan işlerde başarısızlık hissi depresyonu ortaya çıkarıyor.

ENDOMETRİOZİS HAYATINIZI KABUSA ÇEVİRMESİN

Görünümü ve dokusu sebebiyle çikolata kisti olarak adlandırılan endometriozis, tedavi edildiği zaman kişinin çok daha sağlıklı ve konforlu bir yaşama sahip olmasının mümkün olduğu bir sorun haline geliyor.

Çikolata kisti erken teşhis edilmediği durumlarda tedavisi zorlaşan bir rahatsızlık olduğu için mutlaka dikkate alınmalı. Uzun vadede hamile kalmayı zorlaştıran, kısırlığa neden olabilen çikolata kisti ilaçla kontrol altına alınabildiği gibi cerrahi müdahale ile de tedavi edilebilir.

Endometriozis tedavisinde kişinin yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesini sağlamak esastır. Kadınların jinekolojik muayenelerini düzenli olarak yaptırması ile çikolata kisti hayatı olumsuz olarak etkileyen bir problem olmaktan çıkar.