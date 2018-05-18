Endometriozis tekrarlar mı?

Üreme döneminde salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarına karşı oldukça duyarlı endometriozis odakları, bu hormonların varlığında ilerleme eğilimi göstermektedir. Günümüzde çikolata kistini yok edecek bir ilaç tedavisi yoktur. Titiz bir Cerrahi tedavi ile hastalarımız bu önemli hastalıktan kurtulabilse de gene önemli sayıda hastada çikolata kisti hastalığı tekrarlayabilmektedir. Kısa kısa sizlerden gelen önemli soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Kapalı ameliyat yöntemi ile çikolata kistinin tekrarlaması arasında bir bağlantı var mıdır?

Endometriozis’in (çikolata kisti) tedavisinde bilinen en etkili tedavilerden biri cerrahi yaklaşımdır. Hastanın durumuna göre herhangi bir engel yoksa cerrahi tedavide genellikle laparoskopik veya robotik cerrahi (kapalı ameliyat) tercih edilir. Bunun nedeni ameliyat sonrası hasta konforu ve iyileşme süresinin açık ameliyatlara göre daha kısa olması, ameliyat sonrası ağrının daha az olması ve ağrı kesici ihtiyacının daha az olmasıdır.

Göbek deliğinden kamerayla girilerek yapılan bu kapalı yöntemlerdeki bir diğer önemli özellik ise tüm karnın çok daha iyi değerlendirilebilmesi ve ameliyat sahasında çalışılan alanın aynı bir mikroskopla çalışır gibi büyütülebilir ve bu sayede çok hassas şekilde çalışma şansı elde edilmesidir. Gerektiğinde açık ameliyat (laparatomi) da uygulanabilir. Ama bu durum son derece nadirdir. Ameliyat başarısı endometriozis kistinin yerleştiği yerden ne kadar iyi temizlendiği ile doğru orantılıdır.