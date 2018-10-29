Endonezya'da 200 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü!

Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Uçakta kaç yolcu olduğu henüz öğrenilemezken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

"BİLGİLERİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

UÇAKTA 188 KİŞİ BULUNUYORDU

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta 188 kişinin bulunduğunu açıkladı.

2014 YILINDAKİ UÇAK KAZASINDA 162 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da en son 2014'te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya'dan Singapur'a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti. (DHA)

