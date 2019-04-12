Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin yerin 17 km atında gerçekleştiğini ve merkez üssünün Gorontalo şehrinin 174 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Şiddetli depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu, Sulawesi'nin merkezinde oturan kişilere tahliye çağrısında bulunuldu.

???? #Preliminar: Fuerte sismo hace minutos en Sulawesi (Célebes), Indonesia 6.9Mw (Preliminar)... Ampliaremos



????️Alta posibilidad de daños. pic.twitter.com/k2XQXffjta — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) April 12, 2019

Endonezya Jeofizik Ajansı Sözcüsü Taufan Maulana bu şiddette bir depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeli var dedi.

Depremin henüz bir hasar yaratıp yaratmadığı ve ya ölü yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölge henüz bir kaç önce 7.5 şiddetinde depremle sarsılmış çoğu Palu kentinde 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül'de meydana gelen deprem nedeniyle 20 metrelik tsunami dalgaları yaratmıştı.



