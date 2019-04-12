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Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Endonezya'ya bağlı Sulawesi Adası'nın güneyinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk verilere göre 7 olarak açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin yerin 17 km atında gerçekleştiğini ve merkez üssünün Gorontalo şehrinin 174 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Şiddetli depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu, Sulawesi'nin merkezinde oturan kişilere tahliye çağrısında bulunuldu.

Endonezya Jeofizik Ajansı Sözcüsü Taufan Maulana bu şiddette bir depremin tsunamiyi tetikleme potansiyeli var dedi.

Depremin henüz bir hasar yaratıp yaratmadığı ve ya ölü yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölge henüz bir kaç önce 7.5 şiddetinde depremle sarsılmış çoğu Palu kentinde 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

28 Eylül'de meydana gelen deprem nedeniyle 20 metrelik tsunami dalgaları yaratmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem Son dakika Sulawesi adası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne canabet ulke burasi canını seven irtica etsin valla
ne çektiler valla geçmiş olsun
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