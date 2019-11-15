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Endonezya'da 7,1 büyüklüğündeki depremden sonra 13 sarsıntı daha

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 07:35 | Son Güncelleme

Endonezya'da, Kuzey Maluku eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 büyüklüğün üzerinde 13 deprem daha yaşandı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) verilerine göre, eyaletin Jailolo kentinde 7,1 şiddetindeki deprem sonrası Kuzey Maluku ve Kuzey Sulawesi eyaletini kapsayan bölge içinde son 8 saatte 5 ila 6,1 arasındaki büyüklükte 13 deprem meydana geldi.

Bölgede yaşanan deprem ve artçı sarsıntılara ilişkin gözlemlerinin sürdüğünü açıklayan BMKG yetkilileri, bölge halkına sakin kalmaları ve sadece yetkililerin açıklamalarına itibar etmeleri çağrısında bulundu.

BMKG, Jailolo kentindeki 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası verilen tsunami alarmını da depremden yaklaşık 2 saat sonra kaldırdığını bildirdi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı Jailolo’daki depreme ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem

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