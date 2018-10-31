HABER

Endonezya'da düşen yolcu uçağında dehşete düşüren detaylar

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 07:34 | Son Güncelleme

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarında 52 kimlik kartına ulaşıldı. Kazanın ardından kahreden detaylar da ortaya çıkıyor. Şu ana kadar cesetlerin parça parça ve karışık olması nedeniyle ölü sayısına ilişkin net bir rakam verilemiyor. Öte yandan, karakutudan da ilk sinyallerin alındığı belirtiliyor.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyon Başkan Yardımcısı Nugroho Budi Wiryanto, pazartesi sabah kalkıştan 13 dakika sonra Karawang açıklarında düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 18'i kadın ve 34'ü erkek olmak üzere 52 kişiye ait kimlik kartları bulduklarını açıkladı.

Bölgede ayrıca dün akşam da 13 bedene ait ceset parçaları bulduklarını aktaran Wiryanto, olayın ilk gününden bu yana ceset parçası, uçak ve kişisel eşyaların konulduğu 37 ceset torbasının hastaneye nakledildiğini belirtti.

'CESETLER PARÇA PARÇA KARIŞIK HALDE'

AA'nın haberine göre, aile yakınlarından alınan bilgi ve DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılırken, cesetlerin parça parça karışık halde olmasından şu an için ceset sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.

AW530428_03

KARAKUTUDAN İLK SİNYALLER ALINDI

Bölgedeki arama kurtarma yetkilileri ise uçağın gövdesi ve karakutusuna ilişkin çalışmalarında uçağın karakutusundan ilk sinyalleri aldı. Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto da televizyona yaptığı açıklamada uçağın gövdesinin bir kısmını bulduklarına inandığını söyledi.

AW530428_14

189 KİŞİ BULUNUYORDU

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün çalışmaların yürütüldüğü alana yaptığı ziyarette toplanan parçaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat toplam 189 kişi bulunuyordu.

AW529503_01

Endonezya'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

AW530428_06

Kaynak: AA

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Pentagon: 'Türkiye ve SDG'yle Temas Halindeyiz'Pentagon: 'Türkiye ve SDG'yle Temas Halindeyiz'
Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya uçak kazası Yolcu Uçağı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Berrak Tüzünataç'a ne oldu? Sevgilisi Birkan Sokullu yanıt verdi!

Berrak Tüzünataç'a ne oldu? Sevgilisi Birkan Sokullu yanıt verdi!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye açıklaması: Durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz!

ABD'den Türkiye açıklaması: Durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz!

Bu nasıl doktor? 'Rüyamda gördüğüm kadın oydu!' deyip...

Bu nasıl doktor? 'Rüyamda gördüğüm kadın oydu!' deyip...

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

ABD'den emir gibi çağrı: 30 gün içinde herkesi masa etrafında görmek istiyoruz

ABD'den emir gibi çağrı: 30 gün içinde herkesi masa etrafında görmek istiyoruz

Trump'ın vatandaşlık açıklaması ABD'yi karıştırdı!

Trump'ın vatandaşlık açıklaması ABD'yi karıştırdı!

ABD'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü

ABD'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.