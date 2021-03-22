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Endonezya'da yanardağ patlaması: Turuncu alarm verildi

22.03.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'da yanardağ patlaması: Turuncu alarm verildi

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 1300 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

BPPTKG yetkilileri, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısını yineledi.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, 'yeşil', 'sarı', 'turuncu' ve en üst seviyede 'kırmızı' olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

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