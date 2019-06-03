HABER

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 30 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 19 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Güney Nias bölgesinde, dün de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bu kez yola Vali çıktıBu kez yola Vali çıktı
İkizler burcunda Yeniay!İkizler burcunda Yeniay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Güney Nias Kuzey Sumatra

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Validen trafik denetimi

Bu kez yola Vali çıktı

Günlük burç yorumları 3 Haziran Pazartesi - İkizler burcunda Yeniay!

İkizler burcunda Yeniay!

Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Ankara'da bu sabah! Duyar duymaz oraya koştular

Duvarı kırıp markete girdiler, içebildikleri kadar kola içtiler!

Duvarı kırıp markete girdiler, içebildikleri kadar kola içtiler!

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

Çığlık sesleriyle uyandılar! Beyoğlu'nda korkunç gece

İstanbul'da son sahur gecesi

İstanbul'da son sahur gecesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.