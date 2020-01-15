Endonezya'da 7 binden fazla kişi selden etkilendi

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde dünden bu yana etkili olan selden 7 binden fazla kişi olumsuz etkilendi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, eyaletin Samarinda bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar 9 bölgede sellere neden oldu.

Su baskınlarından 7 bin 213 kişinin etkilendiğini açıklayan Samarinda Afet Azaltma Ajansı (BPBD) Başkanı Hendra A.H, bölgelerinde şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Hendra, bazı noktalarda biriken suyun derinliğinin 1 metreyi aştığını belirterek selzedeleri tahliye ve yardım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

