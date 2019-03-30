Endonezya'da başkanlık seçimine doğru

CAKARTA (AA) - Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ile rakibi Prabowo Subianto tartışma programına katıldı.

Ülkede 17 Nisan'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimi öncesi yayımlanan tartışma programına üçüncü kez katılan Widodo ve Subianto, hükümet, ikili ilişkiler, savunma ve güvenlik konularını tartıştı.

Burada yaptığı konuşmada, savunma ve güvenliğin ülkeler için önemine işaret eden Subianto, yeterli maddi kaynak sağlanmadığı için Endonezya savunmasının güçsüz olduğunu ileri sürdü.

Yolsuzluğun tehlikeli seviyeye ulaştığını savunan Subianto, tüm hükümet organlarını yolsuzluktan temizleyeceğini ifade etti. Subianto, uluslararası ilişkileri karışılıklı kazan-kazan temelinde kuracaklarını, ülke ve halkın çıkarlarının öncelikleri olacağını belirtti.

Subianto, diplomasinin temel ulusal çıkarları gözetmenin bir parçası olması gerektiğini belirterek, liman ve hava limanı gibi tesislerdeki yabancı yatırımları eleştirdi. Subianto, ülkenin en temel ulusal çıkarlarından birinin egemenlik ve bütünlüğün sürdürülmesini sağlamak olduğunu ifade etti.