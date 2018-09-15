Endonezya'da sıtma alarmı

Endonezya'da geçen ay meydana gelen depremlerde 560'tan fazla kişinin öldüğü Lombok Adası'nda sıtma salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.
Ülke medyasındaki haberlere göre, yaklaşık 450 bin kişinin evsiz kaldığı ve güvenli yerlere tahliye edildiği adada, sıtma salgınının ortaya çıktığı kaydedildi.
Bölge yönetimi, adada depremler nedeniyle birçok sağlık kurumu ve hastanenin zarar gördüğünü dolayısıyla hastalıkla mücadelenin de aksadığını belirtti.
Adada, salgının yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi.
Şimdiye yaklaşık 130 kişide rastlanan hastalığın yayılmasından endişe ediliyor.
Bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyaları yürütülürken, gıda ve sağlık yardımlarına öncelik veriyor.
Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 563 kişi hayatını kaybederken, 7 binden fazla kişi yaralanmıştı.
Lombok, 5 Ağustos'taki depremin ardından 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsılmıştı.
Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum