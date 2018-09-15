Endonezya'da sıtma alarmı

Endonezya'da geçen ay meydana gelen depremlerde 560'tan fazla kişinin öldüğü Lombok Adası'nda sıtma salgını nedeniyle acil durum ilan edildi.

Ülke medyasındaki haberlere göre, yaklaşık 450 bin kişinin evsiz kaldığı ve güvenli yerlere tahliye edildiği adada, sıtma salgınının ortaya çıktığı kaydedildi.

Bölge yönetimi, adada depremler nedeniyle birçok sağlık kurumu ve hastanenin zarar gördüğünü dolayısıyla hastalıkla mücadelenin de aksadığını belirtti.

Adada, salgının yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi.

Şimdiye yaklaşık 130 kişide rastlanan hastalığın yayılmasından endişe ediliyor.

Bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyaları yürütülürken, gıda ve sağlık yardımlarına öncelik veriyor.

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda, 5 Ağustos'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 563 kişi hayatını kaybederken, 7 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Lombok, 5 Ağustos'taki depremin ardından 19 Ağustos'ta 6,3 ve 6,9 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsılmıştı.

Depremlerde yaklaşık 75 bin ev hasar görürken, 431 bin 436 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

