Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

CAKARTA (AA) - Endonezya’da geçen hafta düşen uçağın karakutusundaki 69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı.
Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Haryo Satmiko, yaptığı açıklamada, kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait karakutudan, 69 saatlik uçuş verisine ulaşıldığını belirtti.
Satmiko ayrıca karakutudaki bilgilere ilişkin uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü aktardı.
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammed Syaugi da bugün yaptığı açıklamada, onlarca gemi ve yüzlerce personel ile yürütülen arama çalışmalarının 3 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Uçağın düştüğü bölgede içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torba sayısı 93'ten 104'e çıktı. Yetkililer şu ana kadar 27 cesedin sudan çıkarıldığı bildirdi.
Arama bölgesinde uçağa ait ikinci karakutudan zayıf sinyaller alındığı ve deniz tabanındaki çamur nedeniyle henüz karakutuya ulaşılamadığı kaydedildi.
Hafta başı, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.
Uçakta, 181 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.
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