CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da sokaktaki vatandaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü ''Yüzyılın Anlaşması''nın Filistinliler için kabul edilemez bir plan olduğunu belirtti. Başkent Cakarta’da yaşayan Endonezyalı Müslümanlar, ABD yönetiminin, İsrail-Filistin sorununa çözüm getireceğini iddia ettiği ‘’Yüzyılın Anlaşması’’ planına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Başkentte özel şirkette işçi olan 45 yaşındaki Muhammed Sugeng, ABD’nin İsrail lehine sunduğu planın hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirterek ''Bu planın uygulanmasını doğru bulmuyorum. İşgalci İsrail’in faydasına bir durum.'' dedi. Sugeng ayrıca siyonist İsrail’in ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini zira bunlardan elde edilen gelirlerin Filistinlileri öldürmek için kullanıldığını ifade etti. ABD’nin girişimiyle barış planının başlatılmasının haksızlık olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki öğretmen Firman Aulia, ''Çünkü İsrail, Filistin topraklarını haksız bir şekilde kendine ekledi. ABD, başından beri bölgeye barış vaatleri sundu ama Filistin, şu ana kadar hiç barış yüzü görmedi.'' diye konuştu.

Barış planının adaletsiz olduğunu ve barış getireceğine inanmadığını söyleyen Aulia, Arap ülkelerinin Filistin’in bağımsızlığı konusunda dik duruş sergilemeleri gerektiğini belirterek bu konuda Suudi Arabistan’ı da ABD’ye destek verme eğiliminde olmakla eleştirdi. ABD girişiminin henüz bir kazan kazan çözümü olmadığını dile getiren 30 yaşındaki gazeteci Boy Aditya da ''Şu anki durumda İsrail otoritesinin faydasına olan ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan bir anlaşma. Kudüs’ün yalnızca Yahudilere ait değil, aynı zamanda Hristiyanlara ve Müslümanlara ait bir bölge olduğunu biliyoruz. Filistin için büyük bir kayıp olur.'' ifadelerini kullandı. 16 yaşındaki öğrenci Eva Apriani, ABD planının, Filistin’e zarar veren, İsrail’e yarar sağlayan bir girişim olduğunun altını çizerek Filistin halkının bağımsızlık haklarını almalarını ve kendi ülkelerine sahip olmalarını desteklediğini kaydetti. - ''ABD her zaman keyfi davranıyor'' Özel şirket çalışanı 43 yaşındaki Jumiartono da dünya siyaseti ve meselelerine ilişkin ABD’nin her zaman keyfi davrandığını işaret ederek ''Yüzyılın Anlaşması'' olarak iddia edilen girişimin haksız bir plan olduğunun altını çizdi.

Filistin’de özellikle ibadet eden halkın bombalanmasının barbarca bir hareket olduğunu ifade eden Jumiartono, Endonezya dahil diğer tüm ülkelerin Filistin konusunu önemsemesi gerektiğini belirtti. Ticaretle uğraşan 45 yaşındaki Waris, ABD’nin öne sürdüğü barış planının adaletsiz olduğunu ve barış getireceğine inanmadığını söyleyerek Filistin halkının durumunu gördüğünde çok üzüldüğünü dile getirdi. İsrail’in çok acımasız olduğunu ve ilgili anlaşmanın hakkaniyetli bir yönü bulunmadığını vurgulayan 42 yaşındaki girişimci Ruslan, ''Filistin’i desteklemeli, Filistin ve İslam için mücadele etmeliyiz. İslam ülkeleri uzun zamandır zulüm altında. Filistin’e yardım etmeli ve onlar için dua etmeliyiz.'' dedi. - "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti. Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu. - Yüzyılın Anlaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Bu haberlere göre, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor. Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “Yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.