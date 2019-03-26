CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Özgürlük Kütüphanesi'nin kitaplarının büyük çoğunluğu İngilizce eserlerden oluşuyor.

Başkentin popüler kütüphanelerinden biri olan, özenle seçilmiş kitap koleksiyonuna sahip Özgürlük Kütüphanesi, ziyaretçilerine tarih, politika, din, edebiyat ve sanat gibi farklı literatürlerde İngilizce kaynak imkanı sunuyor.

Modern bir tasarımla 700 metrekare alana kurulan kütüphane bünyesindeki 14 bin kitabın yüzde 70'ini çeşitli konulardaki İngilizce yayınlar kapsıyor.

Kütüphane, özellikle öğrencilerin, temini maliyetli İngilizce yayınlara araştırmalarında kolaylıkla ve ücretsiz erişebilmesini amaçlıyor.

Kaynaklarının yanı sıra ferah ortamı ve sınırsız internet hizmetiyle de yoğun ilgi gören kütüphane, herhangi bir kuruma bağlı değil.

Kütüphanede ayrıca, kitapseverlerin katılımıyla belli aralıklarla çeşitli konularda seminer ve kitap tartışmaları düzenleniyor.

Kütüphaneden sorumlu Wandan Sari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kütüphane, Endonezya’da siyasetçi ve yazar olan Rizal Mallarangeng tarafından 2001 yılında kuruldu. Politikadan dine her düşüncede kitabı barındırması ve hiçbir kuruma bağlı olmaması nedeniyle kütüphaneye Özgürlük adı verildi.'' diye konuştu.