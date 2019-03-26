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Endonezya'nın İngilizce eser kaynağı "Özgürlük Kütüphanesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Başkent Cakarta'daki Özgürlük Kütüphanesi koleksiyonunun çoğunluğu İngilizce eserlerden oluşuyor - Tarih, edebiyat, politika ve sanat gibi zengin içerikte çalışmaları barındıran kütüphane, modern tasarımı ve merkezi konumuyla da öğrencilerden büyük ilgi görüyor - Herhangi bir kuruma bağlı olmayan özel kütüphanede, belli aralıklarla birçok alanda kitap tartışmaları ekinliği düzenleniyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Özgürlük Kütüphanesi'nin kitaplarının büyük çoğunluğu İngilizce eserlerden oluşuyor.

Başkentin popüler kütüphanelerinden biri olan, özenle seçilmiş kitap koleksiyonuna sahip Özgürlük Kütüphanesi, ziyaretçilerine tarih, politika, din, edebiyat ve sanat gibi farklı literatürlerde İngilizce kaynak imkanı sunuyor.

Modern bir tasarımla 700 metrekare alana kurulan kütüphane bünyesindeki 14 bin kitabın yüzde 70'ini çeşitli konulardaki İngilizce yayınlar kapsıyor.

Kütüphane, özellikle öğrencilerin, temini maliyetli İngilizce yayınlara araştırmalarında kolaylıkla ve ücretsiz erişebilmesini amaçlıyor.

Kaynaklarının yanı sıra ferah ortamı ve sınırsız internet hizmetiyle de yoğun ilgi gören kütüphane, herhangi bir kuruma bağlı değil.

Kütüphanede ayrıca, kitapseverlerin katılımıyla belli aralıklarla çeşitli konularda seminer ve kitap tartışmaları düzenleniyor.

Kütüphaneden sorumlu Wandan Sari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kütüphane, Endonezya’da siyasetçi ve yazar olan Rizal Mallarangeng tarafından 2001 yılında kuruldu. Politikadan dine her düşüncede kitabı barındırması ve hiçbir kuruma bağlı olmaması nedeniyle kütüphaneye Özgürlük adı verildi.'' diye konuştu.

Kaynaklarının ağırlıklı İngilizce olduğunu aktaran Sari, ülkede günlük, haftalık ve aylık basımı bulunan yerli ve yabancı gazete ve dergileri de ücretsiz ziyaretçilere sunduklarını belirtti.

Kütüphane ziyaretçilerinden 29 yaşındaki Dr. Feki Ferjiniko, ''İlgi duyduğum alanlarda bilgi edinme ve araştırma amaçlı buraya geliyorum. Kütüphane imkanları ve ortamı çok rahat. Ayrıca, tıpta uzmanlık sınavına hazırlandığım için bazen ders çalışmak amacıyla da geliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya özgürlük kütüphanesi

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