Endonezya'nın Papua eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua eyaletinde dün, ırkçılık karşıtı protestolarda çıkan çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian, Papua'da yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dün 20 olarak açıklanan olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısının 30 olduğunu bildiren Karnavian, eyaletin başkenti Jayapura'da 4, Wamena kentinde ise 26 kişinin öldüğünü kaydetti.

Jayapura'da bir asker ve 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Karnavian, yerleşik Endonezyalılar ile Papua yerlileri arasında çatışmanın çıktığı Wamena kentinde, sivillere ait ev ve dükkanların yakılmasının yanı sıra bıçaklı saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Karnavian, Wamena'daki çatışmada ölen 22 kişinin Endonezyalı, diğer 4 kişinin ise Papua yerlisi olduğunu aktardı.

Yaralı sayısının ise 72 olduğunu dile getiren Karnavian, olaylarda onlarca araç, ev ve dükkanın da zarar gördüğünü belirtti.

- Bakan, ayrılıkçı grupları suçladı

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, yaptığı açıklamada, bölgedeki ayrılıkçı grupları, çıkan olayların arkasında olmakla suçladı.