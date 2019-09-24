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Endonezya'nın Papua eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian, dün 20 olarak açıklanan hayatını kaybeden kişi sayısının 30 olduğunu bildirdi - Güvenlik Bakanı Wiranto, olayların arkasında ayrılıkçı grupların olduğunu belirtti

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Papua eyaletinde dün, ırkçılık karşıtı protestolarda çıkan çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Emniyet Müdürü Tito Karnavian, Papua'da yaşanan olaylara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dün 20 olarak açıklanan olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısının 30 olduğunu bildiren Karnavian, eyaletin başkenti Jayapura'da 4, Wamena kentinde ise 26 kişinin öldüğünü kaydetti.

Jayapura'da bir asker ve 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Karnavian, yerleşik Endonezyalılar ile Papua yerlileri arasında çatışmanın çıktığı Wamena kentinde, sivillere ait ev ve dükkanların yakılmasının yanı sıra bıçaklı saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığını ifade etti.

Karnavian, Wamena'daki çatışmada ölen 22 kişinin Endonezyalı, diğer 4 kişinin ise Papua yerlisi olduğunu aktardı.

Yaralı sayısının ise 72 olduğunu dile getiren Karnavian, olaylarda onlarca araç, ev ve dükkanın da zarar gördüğünü belirtti.

- Bakan, ayrılıkçı grupları suçladı

Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, yaptığı açıklamada, bölgedeki ayrılıkçı grupları, çıkan olayların arkasında olmakla suçladı.

Olayların, ABD'de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu toplantılarına denk gelmesinin tesadüf olmadığına işaret eden Wiranto, bağımsızlık yanlısı grupların amaçlarının "uluslararası toplumun dikkatini çekmek" olduğunu kaydetti.

- 400 kişi gözaltına alındı

Bölgedeki çatışmalara ilişkin soruşturma devam ederken, şu ana kadar olaylara karıştığı belirlenen 400 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, olayları tetikleyen "ırkçılık" iddialarının doğru olmadığını ve olayların gelişmesine zemin hazırlayanların arandığını açıkladı.

- Öğretmenin, Malenezyan öğrencilere "ırkçı hakarette bulunduğu" iddiası

Dün, "bir lise öğretmeninin derste, Papua yerli halkına mensup Malenezyan öğrencilere 'maymun' diyerek ırkçı hakarette bulunduğu" iddiası üzerine, bölgede çıkan gösterilerde bazı hükümet binaları, konutları, dükkanları ve araçları ateşe verilmişti.

Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin gözaltına alınması ise Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine eylülün başında kitlesel protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çıkan çatışmada bir asker ve iki sivil yaşamını yitirmişti.

Papua ve Batı Papua bölgeleri, 1898'da Endonezya ile Hollanda sömürge yönetimine katılmıştı.

Endonezya 1949'da bağımsızlığını kazandığında Papua birlik topraklarına katılmamıştı. Sonraki 10 yılda Hollanda yönetiminde yaşayan bölge, 1962'de BM yönetimine geçmiş, 1963'te ise bağımsızlık için referandum düzenlenmesi şartıyla Endonezya'ya verilmişti.

Endonezya, 1969'da düzenlenen tartışmalı referandumda bağımsızlık sonucu çıkmaması üzerine bölgeyi kendi eyaleti ilan etmişti.

Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

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