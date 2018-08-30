HABER

Endüstriyel çamuru sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yaşayan seramik ustası Hasan Şahbaz'ın 20 yıldır endüstriyel döküm çamuruyla yaptığı eserler, yurt içinin yanı sıra Japonya, Kore, Finlandiya, Romanya ve Tayvan gibi birçok ülkede açtığı sergilerde büyük ilgi görüyor - AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Şahbaz: "İspanya'da 38 yıldır Alcora Seramik Müzesi'nin düzenlediği seramik yarışmasında bu yıl 'baykuş' isimli soyut hayvan figürü ile birincilik ödülü aldım"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Şahbaz, endüstriyel çamuru birbirinden güzel sanat eserlerine dönüştürüyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan seramik ustası Şahbaz'ın 20 yıldır endüstriyel döküm çamuruyla yaptığı eserler, yurt içinin yanı sıra Japonya, Kore, Finlandiya, Romanya ve Tayvan gibi birçok ülkede açtığı sergilerde büyük ilgi görüyor.

Üniversitenin atölyesinde seramik çamurundan biblolar, baykuş, at ve balık gibi hayvan figürleri yapan Şahbaz, eserlerini bugüne kadar katıldığı 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır çamurdan figüratif soyutlama eserler yaptığını söyledi.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 13 ödül aldığını belirten Şahbaz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıldır seramik eserler yapıyorum. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergiye katıldım. Japonya, İspanya, Romanya, Finlandiya, Tayvan ve Kore, sergi açtığım ülkelerden sadece birkaçı. İspanya'da 38 yıldır Alcora Seramik Müzesi'nin düzenlediği seramik yarışmasında bu yıl 'baykuş' isimli soyut hayvan figürü ile birincilik ödülü aldım. Seramik şekillendirirken kullanılan farklı yöntemler var. Ben de endüstriyel ürünlerin üretildiği teknikle sanatsal ürünler yapıyorum. Bunu yaparken çok parçadan oluşan sanatsal ürünler ortaya çıkıyor. Lavaboda kullanılan çamurla sanatsal ürünlerim de kullanılan çamur aynı."

- "İnsanlar sergilere ilgi duyuyor"

Şahbaz, figüratif soyutlamaların olduğu insan ve hayvan figürleri yaptığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baykuş, kuş, at gibi hayvan figürlerinin yanı sıra insan figürlerinden oluşan formlar üretiyorum. Bunların içerisinde bir eser birden fazla hayvana benzetilebiliyor. Sergilerde sanatsal ürünleri görenler o eseri kendi hayal gücüyle farklı hayvanlara benzetiyor. İnsanlar sergilere ilgi duyuyor, teveccüh gösteriyor. Tabii şimdi günümüz çocukları bunlara hiç dokunmadan, daha çok evde yalnız, bireyselleşmiş biçimde, cep telefonları, tablet bilgisayar ile ilgileniyor. Biz daha çok paylaşım yaparken şimdiki çocuklar yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Elbette her dönemin kendi yaşam biçimi var. Bunun artılarını, eksilerini kabul etmek lazım. Ama paylaşmak açısından sanat çok önemli bir araçtır."

Estetik arayışlar için yaptığı sanatsal dokunuşların kendisini hep mutlu ettiğini vurgulayan Şahbaz, "Bu sanatın içerisinde olmaktan her zaman keyif aldım. Bugün ulaştığım noktaya, özellikle son 6 yılda yaptığım araştırmalar, deneme yanılmalar ve atölyede yoğun emek gerektiren çalışmalar sonucunda ulaştım. İspanya'daki yarışmada eserimin jüri tarafından değerlendirilmesi ve birinciliğe layık görülmesi, bu emeğin bir karşılığıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Hayko Cepkin, festival öncesi deneme atlayışı yaptıHayko Cepkin, festival öncesi deneme atlayışı yaptı
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirimFatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKÜ Alcora Seramik Müzesi çamur Güzel Sanatlar Fakültesi Hasan Şahbaz İspanya ödül öğretim görevlisi sanat seramik ustası

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

Evli adam 16 yaşındaki kızı kaçırdı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

30 Ağustos'ta yüzü kapalı kadın alarmı! Terörle mücadele ekipleri çağrıldı

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler: Trump'a müteşekkirim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.