Endüstriyel çamuru sanata dönüştürüyor

"Yaklaşık 20 yıldır seramik eserler yapıyorum. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergiye katıldım. Japonya, İspanya, Romanya, Finlandiya, Tayvan ve Kore, sergi açtığım ülkelerden sadece birkaçı. İspanya'da 38 yıldır Alcora Seramik Müzesi'nin düzenlediği seramik yarışmasında bu yıl 'baykuş' isimli soyut hayvan figürü ile birincilik ödülü aldım. Seramik şekillendirirken kullanılan farklı yöntemler var. Ben de endüstriyel ürünlerin üretildiği teknikle sanatsal ürünler yapıyorum. Bunu yaparken çok parçadan oluşan sanatsal ürünler ortaya çıkıyor. Lavaboda kullanılan çamurla sanatsal ürünlerim de kullanılan çamur aynı."

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 13 ödül aldığını belirten Şahbaz, şöyle devam etti:

Üniversitenin atölyesinde seramik çamurundan biblolar, baykuş, at ve balık gibi hayvan figürleri yapan Şahbaz, eserlerini bugüne kadar katıldığı 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Afyonkarahisar'da yaşayan seramik ustası Şahbaz'ın 20 yıldır endüstriyel döküm çamuruyla yaptığı eserler, yurt içinin yanı sıra Japonya, Kore, Finlandiya, Romanya ve Tayvan gibi birçok ülkede açtığı sergilerde büyük ilgi görüyor.

- "İnsanlar sergilere ilgi duyuyor"

Şahbaz, figüratif soyutlamaların olduğu insan ve hayvan figürleri yaptığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baykuş, kuş, at gibi hayvan figürlerinin yanı sıra insan figürlerinden oluşan formlar üretiyorum. Bunların içerisinde bir eser birden fazla hayvana benzetilebiliyor. Sergilerde sanatsal ürünleri görenler o eseri kendi hayal gücüyle farklı hayvanlara benzetiyor. İnsanlar sergilere ilgi duyuyor, teveccüh gösteriyor. Tabii şimdi günümüz çocukları bunlara hiç dokunmadan, daha çok evde yalnız, bireyselleşmiş biçimde, cep telefonları, tablet bilgisayar ile ilgileniyor. Biz daha çok paylaşım yaparken şimdiki çocuklar yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Elbette her dönemin kendi yaşam biçimi var. Bunun artılarını, eksilerini kabul etmek lazım. Ama paylaşmak açısından sanat çok önemli bir araçtır."

Estetik arayışlar için yaptığı sanatsal dokunuşların kendisini hep mutlu ettiğini vurgulayan Şahbaz, "Bu sanatın içerisinde olmaktan her zaman keyif aldım. Bugün ulaştığım noktaya, özellikle son 6 yılda yaptığım araştırmalar, deneme yanılmalar ve atölyede yoğun emek gerektiren çalışmalar sonucunda ulaştım. İspanya'daki yarışmada eserimin jüri tarafından değerlendirilmesi ve birinciliğe layık görülmesi, bu emeğin bir karşılığıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

