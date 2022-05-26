Enerji krizi: İngiltere'de hükümet hangi önlemleri açıkladı, muhalefet ne diyor?

Bugün İngiltere Parlamentosu'nda konuşan Rishi Sunak, destek paketi dahilinde enerji şirketlerine yüzde 25'lik ek vergilendirme uygulamasının yürürlüğe gireceğini, sonbaharda tüm hanelere 400 sterlinlik enerji desteği sağlanacağını söyledi.

Rishi Sunak, enerji sektörünün başta Ukrayna savaşı olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı son dönemde "olağanüstü düzeyde kâr ettiğini" ve adil bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sunak, enerji şirketlerine uygulanacak ek vergilendirme kararının ancak fiyatların normal düzeye dönmesiyle kaldırılacağını söyledi.

HÜKÜMET HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?

Sunak, hükümetin sağlayacağı desteğin yaklaşık yüzde 75'inin ülkede en çok zorluk çeken ve en savunmasız kesimlere verileceğini bildirdi.

Açıklaması kapsamında Sunak, Şubat'ta uygulamaya koyduğu, elektrik faturalarında bir defaya mahsus 200 sterlin indirimin 400 sterline çıkarıldığını ve geri ödenme şartının kaldırıldığını duyurdu.

Sekiz milyon emekliye kış ayları için 300 sterlinlik ek enerji desteği ve engelli kişiler için bir seferlik 150 sterlinlik yardım da Sunak'ın açıklamaları dahilindeydi.

Sunak, "Karşı karşıya olduğumuz yüksek enflasyon ve enerji krizinden en çok etkilenenlere yardım etmekte hepimizin sorumluluğu var. O yüzden bugün açıkladıklarım kapsamında toplumdaki en savunmasız kesimlere odaklanıyorum" dedi ve devam etti:

"Halkın yanında duracağıma söz vermiştim. Bugün açıkladığım destek paketi ile sözümün arkasında duruyorum."

"U DÖNÜŞÜ"

İngiltere'de son aylarda enerji, gıda ve petrol fiyatları hiç görülmemiş şekilde arttı, enflasyon ise yıllık yüzde 9'la son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'nin en büyük enerji şirketlerinden E.On, abonelerinin yüzde 40'ının Ekim ayına kadar "yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu. Enerji düzenleyici kurum Ofgem ise enerji faturalarında yıllık 800 sterlinlik artış olacağını söyledi.

Hükümetin bugün açıkladığı enerji şirketlerine uygulayacağı ek vergilendirme paketini daha önce ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer önermiş ancak bu teklif Başbakan Boris Johnson tarafından reddedilmişti.

Bugüne kadar vergileri artırmak istemediğini ve ekonomiyi büyütmeye odaklandığını söyleyen iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kararını değiştirmesi muhalefet tarafından "U dönüşü" olarak değerlendirildi.

İşçi Partisi'nden Rachel Reeves, hükümetin bu kararı vermekte geç kaldığına ve çok sayıda ailenin zor durumda bırakıldığına dikkat çekti.

Reeves, hükümetin bu noktaya "çığlık ve tekme ata ata geldiğini" söyledi.

Bazı milletvekilleri ise hükümeti, kendi Covid kurallarını ihlal ettiğini tespit eden ve dün yayımlanan detaylı raporun kamuoyunda daha az tartışılması için bugünü beklemekle suçladı.