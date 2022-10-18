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Enerji krizinin çaresini böyle buldular! O Avrupa ülkesinden ilginç yöntem: Müşteriler kafeden erken ayrılsın diye...

18.10.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni uygulamalara yöneltti. Bazı kafelerin, müşterilerden 1 avro zorunlu enerji katkısı almaya başladığı bildirildi. Öte yandan bazı kafelerde ise müşterilerin uzun süre oturmaması için ortamın ısısı düşürülüyor, internet bağlantısı kesiliyor ve yüksek sesle müzik çalınıyor. İşte haberin detayları...

Enerji krizinin çaresini böyle buldular! O Avrupa ülkesinden ilginç yöntem: Müşteriler kafeden erken ayrılsın diye...

Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını sağlıyor.

Belçika genelinde 14 şubesi bulunan Thai Cafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.

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Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 avroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.

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1 AVROLUK ENERJİ KATKISI

Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 avroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.

Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.

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Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.

Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor. (AA)

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Belçika enerji kafe kriz
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