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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Bölgenin büyük bir kısmında enerji sorunsuz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:25 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinin büyük bir kısmında enerji arzının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ancak ilk belirlemelere göre bazı kesimlerde yer yer kesintilerin olduğunu bildirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ’da yaşanan depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Bölgenin büyük bir kısmında enerji sorunsuz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinin büyük bir kısmında enerji arzının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ancak ilk belirlemelere göre bazı kesimlerde yer yer kesintilerin olduğunu bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ’da yaşanan depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.
Depremden dolayı Sivrice’deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu.
İl ve ilçe merkezlerine müdahale konusunda ekiplerimiz ivedilikle hareket ettiler. Diğer yandan, köylerimizdeki hasar tespit çalışmaları için de ekiplerimiz bölgelere sevk edildi. Ayrıca depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldı.
EÜAŞ’a ait mobil elektrik santralleri ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulmaktadır. Bölge genelinde doğal gaz iletim sisteminde bir problem yoktur. Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

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