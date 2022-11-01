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Enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor! İşte tarifi...

01.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiboynuzu binlerce yıldır şifa kaynağı olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuda enerji veriyor ve cinsel gücü artırıyor. Bu nedenle pekmezi ve macunu da sürekli kullanılan bu bitki, baklagil ailesinde bulunuyor ve Anadolu’da oldukça sık kullanılıyor. İşte tarifi...

Enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor! İşte tarifi...

Kolaylıkla hazırlanabilen keçiboynuzu kürünü her gün taze olarak tüketmek gerekiyor. Bu kürü bir hafta uyguladıktan sonra bir hafta da ara vermeniz öneriliyor. Ürünü kullanmadan önce uzmana danışmayı unutmayın.

Enerji veriyor, cinsel gücü artırıyor! İşte tarifi...

KÜR MALZEMELERİ

Bu kür için yalnızca iki malzemeye ihtiyaç duyuluyor. 6 adet keçiboynuzu ve yarım litre içme suyu gereklidir.

HAZIRLANIŞI

Yarım litre içme suyunu kaynatın. Bölünen 6 adet keçiboynuzunu suyun içine atın ve 3 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Sonrasında altını kapatın ve 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra gün içerisinde tüketin. Kürü günlük hazırlamanız tavsiye ediliyor.

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