Enerjilerini güneşten alacaklar

Sinop Üniversitesi ile Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün enerji ihtiyacı AB finansmanıyla kurulacak güneş panellerinden karşılanacak.

Avrupa Birliği tarafından, Sinop Üniversitesine ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 200 bin euro tahsis edilecek. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, bu ödenek ile Rektörlük binası ve Eğitim Fakültesinin bulunduğu Merkez Kampüse ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasına güneş paneli kurulmasında kullanılacağını belirtti. Dalgın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla Sinop’taki il müdürlüğümüz aracılığıyla bir iş birliği protokolü yapıyoruz. Bu iş birliği protokolümüz Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye gönderilecek olan, Sinop’a tahsis edilecek olan 200 bin euroluk güneş paneli oluşturma projesi. Bu bizim 15 Temmuz Yerleşkemizdeki binalarımızın, rektörlük binasının özellikle aydınlatılmasında enerji ihtiyacının giderilmesine kullanılacak” dedi.



