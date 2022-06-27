Enfeksiyona yol açıyor! Tatil alışkanlıklarınızı değiştirin

Yaz aylarında hastalık oranları kışa göre azalsa da enfeksiyon, yanık, böcek ısırığı gibi durumlar artış gösteriyor. Yazın sıcaklıklarından bunalarak yapılan davranışlar ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar yazın havuza girmek yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Çocuklarınızın göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonların bulaşma riski nedeniyle havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun” dedi.

YOLCULUK SIRASINDA BOL BOL MOLA VERİN

Seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Yolculuk sırasında arabayla seyahat ediyorsanız, küçük çocuklarda oto koltuğunu kullanmayı, büyük çocuklarda ise emniyet kemeri kullanmayı unutmayın. Sık sık mola verin. Uçak yolculuğunda ise hava basıncının oluşturduğu kulak zarı etkilenmelerine karşı bebeklerde emzik kullanabilir veya bebeğinizi emzirebilirsiniz, daha büyük çocuklara ise sakız çiğnetebilirsiniz” diye konuştu.

GÜNEŞ KREMİ SÜRMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN

Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, “Yoğun güneş ışınına maruz kaldığımız bu dönemde, yolculuk öncesi tatil için alınacaklar listesinde güneş geçirmez şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu kremler öncelikli olarak yer almalıdır. Çocuklarınızın ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamasına özen gösterin. 6 aydan büyük çocuklarda mutlaka güneşe çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika önce güneş kremi kullanın. Kullanacağınız güneş kremleri en az SPF 50 (50 faktör) olmalıdır. Terlemelerin ve sıvı kaybının yoğun olduğu bu dönemde bol su tüketilmelidir. Çocuklarınızın su tüketimini mutlaka takip edin. Ayrıca terlemelere bağlı isilikler de gelişebilir, bu nedenle terlemeyi azaltan ince pamuklu kıyafetler ve sık ılık duş almak isilikleri önleyecektir” şeklinde konuştu.

BÖCEK ISIRIKLARINDAN KORUNUN

Enfeksiyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Aracı, “Göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar riski nedeni ile havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun. Karşılaştığımız sık sorunlardan biri de sinek ısırıkları ve böcek sokmalarıdır. Bu nedenle renkli giysilerin giyinmesinden, kokulu parfüm, kremlerin kullanılmasından kaçının. Sinek kovucu sprey kullanabilir, özellikle küçük bebekler için doğal içerikli ürünler tercih edebilirsiniz. Sinek ısırıkları ve böcek sokmaları sonrası çocuğunuza kullanabileceğiniz antiallerjik ilaç (antihistaminik ilaçlar) ve ısırık bölgesine sürebileceğiniz antiallerjik jelleri yanınızda bulundurun. Ayrıca ateş düşürücü, ateş ölçer, yara bandı, sargı bezi gibi gereçlerin olduğu bir tedavi çantanız olsun. Sıcak havalarda beklemiş gıdalarda bakteri üremelerine karşı gıda zehirlenmeleri gelişebilmektedir. Uzun süre açıkta bulunan gıdaları tüketmeyin” ifadelerini kullandı.



